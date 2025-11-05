百年の恋も冷めた…彼氏の「雑な扱い」に幻滅した瞬間９パターン
彼女を大切に想っていても、うっかり思いやりに欠ける態度を取ってしまうことはあるもの。悪気がないとはいえ、あまりにぞんざいな扱いをすると、彼女の心がすっかり離れて、取り返しのつかない事態を招いてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「百年の恋も冷めた…彼氏の『雑な扱い』に幻滅した瞬間」をご紹介します。
【１】「おい」「お前」などの横柄な呼び方をされたとき
「『え…』って固まってしまった。なんか悲しくなりました」（10代女性）というように、うっかり乱暴な言葉遣いで彼女に声をかけてしまい、ドン引きされたケースです。「実は男尊女卑？」などと誤解されないよう、とにかく謝り倒しましょう。
【２】なんの連絡もなく、デートをすっぽかされたとき
「心配になってLINEを送ったら、『なんか面倒で…』と返ってきて愛想が尽きた」（20代女性）というように、たいした理由もなく彼女との約束を破ったら、交際を見直されても当然かもしれません。ダメもとで仮病を使って、なんとかその場をしのぐしかなさそうです。
【３】お部屋デートに誘われて、「とりあえず掃除して」と頼まれたとき
「夫候補からは完全に除外。結婚前に気づけて、むしろよかったかも（笑）」（20代女性）というように、平気な顔で彼女に家事をやらせるのも、破局の一因になりそうです。お願いするとしても、自分がメインで働き、彼女に手伝ってもらうスタンスが基本でしょう。
【４】デートの待ち合わせ場所に、ジャージや部屋着姿で現れたとき
「私を女として見てない証拠だと思う。もう別れようかなと急に思った」（20代女性）というように、気心の知れた彼女とのデートだからといって、緊張感を欠いてしまうと最悪の結末を招くおそれもあります。付き合いの長さにあぐらをかかず、ときめきを保つ努力をしましょう。
【５】デートの締めの夕食を、ファストフードで済まされたとき
「まさに『釣った魚にエサはやらない男』だなと呆れてしまった」（20代女性）というように、食事代をケチるのもまずそうです。どうしようもなく金欠なら、ワリカンや立て替えを申し出ると、意外とすんなり了承してもらえるかもしれません。
【６】事前トークや余韻を楽しみたい映画デートで「現地集合、現地解散」を言い渡されたとき
「それじゃ一緒に観る意味ないじゃん…と思って、パスしました」（20代女性）というように、デートを楽しみたい彼女の気持ちを汲めないようでは、ムッとされても仕方がないでしょう。時間がないなら、映画はやめて２時間おしゃべりしたほうがまだ喜ばれそうです。
【７】「ねえねえ」と話しかけたら、「あ？」と面倒くさそうに対応されたとき
「なにその反応！とカチンときて、話す気が失せた」（20代女性）というように、彼女の呼びかけに生返事をして、険悪なムードを漂わせてしまった人もいます。「ごめん！考え事してた」などとすぐに釈明して、なんとか機嫌を直してもらいましょう。
【８】LINEの返信が遅かったり、既読のまま放置されたとき
「SNSを見たら別に忙しそうでもなくて、かなりイラッとした」（10代女性）というように、彼女から連絡があったら、なるべくスピーディに対応したほうがいいでしょう。遅れて返信して彼女に責められたとしても、逆ギレせずに低姿勢で詫びたいところです。
【９】誕生日などのイベント事を、あっさりスルーされたとき
「交際２年目でこれか…と先が思いやられた」（20代女性）というように、記念日を忘れると、「愛が薄れた」と失望される場合もあるようです。自分はイベント事に興味がなくても、彼女が喜ぶなら、交際開始日や誕生日くらいは覚えておきましょう。
たまたましてしまった「雑な扱い」が命取りになることもあるようです。身に覚えがある人は、心を入れ替えて彼女と向き合いましょう。（安藤美穂）
