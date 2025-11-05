くふうハヤテは５日、トライアウト２次試験を本拠地の静岡・ちゅ〜るスタジアム清水で行った。１次試験の合格者３５選手とＮＰＢ球団へ所属した経験がある７選手、くふうハヤテからの再受験組２選手、あわせて４４選手が参加した。今回が最終試験となり、合格は１２月までに発表される予定だ。

ＮＰＢ球団に所属した選手は以下の通り。阪神から鈴木勇斗投手（２５）、佐藤蓮投手（２７）、ＤｅＮＡから今野瑠斗投手（２１）、中日から菊田翔友投手（２２）、日本ハムから中山晶量投手（２６）、オリックスから井口和朋投手（３１）、小野泰己投手（３１）が参加する。

井口は２３年オフに日本ハムを戦力外となり、トライアウトを経て２４年に育成契約でオリックスへ加入した３１歳救援右腕。通算成績は２５４試合で７勝７敗３セーブ４０ホールド、防御率３・６６としていた。くふうハヤテが本拠地とする静岡県にゆかりがあるのは阪神の佐藤。三島市出身で、地元の飛龍高を経て上武大に進学。２０２０年ドラフト３位で阪神に入団した。

今季くふうハヤテ所属からの再受験者２選手は足立真彦投手（２７）、野口渉投手（２３）となっている。