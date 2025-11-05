高い支持率で滑り出した高市首相。その影響力の大きさを物語るように、愛用品の注文が殺到し、プレゼントされた韓国コスメまで注目されています。関連グッズの売り上げもトップクラス。首相の出身地では、“聖地巡礼”が人気になっています。

■政権発足時の支持率の高さは4番目

森圭介アナウンサー

「就任から2週間。高市首相は4日、初の国会論戦に臨みました。高市内閣の支持率ですが、2000年以降の政権発足時の支持率の中では、4番目に高い71%（10月22日時点）です。この高い支持率を表すように、高市首相の愛用品も注目されているということです」



■文具担当者「影響力の高さを感じる」

森圭介アナウンサー

「ボールペン、バッグ、コスメの3つです。1つ目のボールペンですが、10月21日の就任時の会見で使っていたピンク色のボールペンに注目した人が結構いるんです。三菱鉛筆の『ジェットストリーム多機能ペン4＆1』のライトピンクとみられます」

「三菱鉛筆の広報担当の方は『画像を見る限り、当社の商品に見える』と言っています。4日、このペンを販売する店舗を取材しました。中身は同じボールペンですが、ピンク色だけがなくなっているんですよ」

「3日夕方5時ごろに取材の連絡をした時には、在庫があると聞いてたんですが、4日午前11時に行ってみるともう売り切れていました。高市首相の就任前と比べると、売り上げが4倍に伸びています」

「丸善丸の内本店一般文具売場の入本正博売場長は、高市首相が使っているボールペンについての問い合わせが増えているとした上で、『これまでピンクではなくて黒・ネイビーなど濃い色が売れ筋だったので、高市首相の影響力の高さを感じる』と言っていました」

鈴江奈々アナウンサー

「SNS上で、まさにこのボールペンを話題にしている情報などを見たので、やはり初めての女性首相という形で高い期待が寄せられていますし、そういった中で身につけるものに注目する方も増えているんですね」

森アナウンサー

「まさにXなど見ると、どこのボールペンだろうと特定をしようとしている方も結構いるということです」

■出勤時に持っているバッグは？

森アナウンサー

「続いてバッグも注目されています。首相官邸などに出勤される時によくお持ちのバッグの写真ですが、長野県のメーカーの濱野皮革工藝の『グレース ディライトトート』ではないかとみられているそうで、お値段は13万6400円ということです」

「こちらも生産が追いつかないほど注文が殺到しているそうで、商品のページは就任前と比べてアクセスが100倍。1日〜2日で約1か月分の生産量が売れてしまい、10月末の時点の情報では来年6月末出荷分の予約を受け付けていて、今すぐ買えない状態です」

「瀧口さん、推し活はしていますか？」

瀧口麻衣アナウンサー

「していますね。例えば好きなアーティストなどいろいろあると思うんですけど、その方が身につけているものを持つことで、その人に近づけるんじゃないかと希望が持てる、ちょっと活力が湧くようなところはありますね」

森アナウンサー

「今回のこの高市首相の現象が推し活とは言いませんが、どういった気持ちで皆さん調べているのか分かりませんが、こういう現象が出てきているということです」

■プレゼントされた韓国コスメも注目

森アナウンサー

「韓国コスメも注目されていますが、そのきっかけは就任の際の会見です」

「『韓国のりは大好き。韓国コスメも使っています。韓国ドラマも見ております。これからまた（韓国）大統領とお目にかかれるチャンスをつくれることを、とっても楽しみにしております』と発言しました」

「10月30日に行われた日韓首脳会談で、李在明（イジェミョン）大統領からコスメを贈られたということです。プレゼントされたものは韓国の化粧品の17点セットで、さまざまなメーカーのものが入っているということです」

「例えば紫のクリーム状のスキンケア商品は、日本のドラッグストアなどでも取り扱っているところがあるということですね。高市首相が使っているかどうかは分かりませんが、プレゼントされたものも注目されているという現象が起きているそうです」

■まんじゅうは急きょ2000個増産

森アナウンサー

「愛用品だけではありません。首相グッズの売り上げもトップクラスです。議員会館の売店で歴代の首相のグッズが並んでいます。『誕生新総裁！ さなえちゃん紅白まんじゅう』（864円）。高市首相のイラストがあり、こしあんのおまんじゅうが入っています」

「当初は6000個限定で販売する予定でしたが、予約の段階で6000個以上売れてしまったため、急きょ2000個増産したということです」

「自民党総裁をモチーフにしたシリーズの販売数は、初速はあってガッと売れるそうです。販売後1か月ほどで販売数が落ち着く傾向にあるそうですが、高市首相のものは2週間たった今でも落ち着く気配がなく、さらに売り上げを伸ばしていくのかもしれませんね」

「いろんな首相グッズがありますが、歴代首相の湯飲みは、就任した10月21日から予約開始されました。2週間で約2万個売れたといいます。こだわりのポイントは、髪型でらしさを出せたということだそうです」

「ちなみに石破前首相の時には1年で約5000個。小泉純一郎さんが首相の時には1年間で10万個売れたということですが、その時と同じくらいの勢いがあるということですね。ちょっと買ってみたくなったりする気持ちは分かりますね」

直川貴博アナウンサー

「ご家庭に1つあったら、子どもたちが興味を持って、政治って何だろうという会話のきっかけに転じていくかもしれないですよね」

■“聖地”に人が途切れず…遠征も

森アナウンサー

「グッズだけではありません。聖地巡礼をする人も出てきています。高市首相の出身地である奈良・橿原市にある『天高市神社』。てんたかいち、と読むわけではなく、あめのたけちと読みます」

「首相とは直接関係がない神社だそうですが、出身地だし、名前も『高市』と入っているということで、宮司の柳沢光春さんによると首相になってから問い合わせが増加しています。東京や仙台から遠征してくる方もいるということです」

「小さい神社だそうですが、土日だった1日と2日は、人が途切れないほど来たということですね」



■首相の映像を悪用した偽広告も

森アナウンサー

「非常に話題になっている一方で、悪質な偽の広告も確認されています。先週、警察庁が公式Xに投稿したものですが、高市首相の映像を悪用した偽の広告が確認されています。投資詐欺やフィッシングなどの被害に遭う可能性があるとして、注意を呼び掛けています」

「高市首相の写真とともに、『高市早苗氏と日本の主要機関が新たな投資プラットフォームを発表』とあり、『日本人が月533万円以上稼ぐ方法』という見出しもあります」

「警察庁によると、この広告にはQRコードが付いていて、読み取ると連絡先などを入力するフォームに飛んでしまうということです。そこから詐欺などに遭う可能性があるため、注意してほしいということでした」

（11月4日『news every.』より）