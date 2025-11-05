»ñ³Ê¼Ô¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ì¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë!?¡Ä¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×»ö·ï¤«¤é¹Í»¡¤¹¤ë¡¢»Î¶È¤Î¡Ö¾Ò²ðÎÁ¡×¤È¤¤¤¦ÂçÌäÂê¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¡¼¥à¥ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤òÊÛ¸î»Î¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤«¤é¾Ò²ðÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç¿¦¡Ê»Î¶È¡Ë¤Î´Ø·¸¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÛ¸î»Î¶È³¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î»Î¶È¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î¡¦º´ÇìÃÎºÈ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¡ÖÂå¹Ô¤Ç¤¤ë¡×¤Î¤«¡©
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶È¼Ô¤Î¤â¤È¤ËÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡Ö¶ÐÌ³Àè¤Ë¡Ø¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¶È¼Ô¤¬ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ØÂà¿¦¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¼ãÇ¯À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¿Í¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÂå¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ì¤Ê§¤¤»Ä¶ÈÂå¤ÎÀÁµá¡¢Âà¿¦¾ò·ï¤Î¸ò¾Ä¡¢Â»³²Çå½þ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖË¡Î§Åª¤Ê¸ò¾Ä¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°·¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï¡ÖÊÛ¸î»ÎË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖË¡Î§»öÌ³¤ÏÊÛ¸î»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÂà¿¦¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÏ¢Íí·¸¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥â¡¼¥à¥ê¤Ï¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤Î²áÄø¤ÇË¡Î§Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð»Ä¶ÈÂåÀÁµá¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤òÍøÍÑ¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾Ò²ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÛ¸î»ÎÂ¦¤«¤é¾Ò²ðÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤ÎÏÀÅÀ¤Ï¡¢Ã±¤ËÊÛ¸î»Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ä²ñ¼Ò¤¬¡ÖÊó½·¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡×ÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÛ¸î»ÎË¡¤¬¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÈóÊÛÄó·È¡É¡ÊÈóÊÛ¹Ô°Ù¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÄó·È¡Ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³¤ò»ö¼Â¾å¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¡Ö´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¡Ä
¤³¤³¤Ç¾¯¤·¡¢»Î¶È¤ÎÀ¤³¦¤Î´ðËÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¡¢»ÊË¡½ñ»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢°å»Õ¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»Î¶È¡×¤äÀìÌç¿¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹ñ¤¬Äê¤á¤¿¡ÈÆÈÀê¶ÈÌ³¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤³¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÈÀê¶ÈÌ³¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÆÃ¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íµÕ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯¤¤¤¦¤È¼¡¤Î3¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤äÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°å»Õ¤¬´Ö°ã¤¨¤ÐÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¤¬´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢ÇüÂç¤Ê¤ª¶â¤äÂçÀÚ¤ÊÉÔÆ°»º¡¢²ÈÂ²¤Î¸¢Íø¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂ»³²¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñ¤Ï¡Ö°ìÄê¤ÎÃÎ¼±¤ÈÎÑÍý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¿Í¤À¤±¤Ëµö¤¹¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á
¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬Ç§¤á¤¿ÀìÌç²È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¿®ÍÑ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢»ñ³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¼éÈëµÁÌ³¤äÎÑÍýµÁÌ³¡¢Ä¨²ü¡Ê½èÊ¬¡ËÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢½Å¤¤ÀÕÇ¤¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿®ÍÑ¤ÈÀÕÇ¤¤Ï¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ò°ìÄê¿å½à¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á
Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Á¤ÎÄã¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢¶ËÃ¼¤Ê±Ä¶È¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ò¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤¯¤ê¡¢¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ä´ë¶È¤¬¡¢»ñ³Ê¼Ô¡ÊÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¡Ë¤Ë»Å»ö¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¤È¤Æ¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤Â¦¤¬¡Ö¾Ò²ðÎÁ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë»ñ³Ê¼Ô¤Î¶ÈÌ³ÎÎ°è¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Ö»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Æ·ï¤À¤±½¸¤á¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï»ñ³Ê¼Ô¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ì¤Ð¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ÕÌ£¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¡¢ÊÛ¸î»Î¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î¶È³¦¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌµ´Ø·¸¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¡Ö¾Ò²ðÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤¬¾Ò²ðÎÁ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î¶È³¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ò¹Ô¤¦¤ÈÄ¨²ü¡Ê½èÊ¬¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÊÛ¸î»Î¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¾Ò²ðÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿»ÊË¡½ñ»Î¡×¤Ï½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¾Ò²ðÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾Ò²ð¸µ¤Î²ñ¼Ò¡×¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÈ³¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾Ò²ð¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¾Ò²ðÎÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥À¥á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¶â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾ÌÜ¤ò¡È¹¹ðÈñ¡É¤ä¡È¶¨»¿¶â¡É¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ï¾Ò²ðÎÁ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ÊË¡½ñ»Î¤âÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤Ï°ìÀÚ»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÍÍê¼Ô¤ÎÍø±×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»öÌ³½ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¥°¥ì¡¼¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÊË¡½ñ»Î¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¾Ò²ðÎÁ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢°ìÈÖº¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ÍÍê¼Ô¡×
¾Ò²ðÎÁ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÌç¿¦¤ÎÆÈÎ©À¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ÍÍê¼Ô¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡Ö¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤âÊÛ¸î»Î¤â°ÍÍê¼Ô¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤éÍè¤¿°ÍÍê¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤Î¾Ò²ð¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ìÈÖ°ÂÁ´¤ÇÍÍø¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢½õ¸À¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾Ò²ðÎÁ¤¬²ðºß¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÌç²ÈÂ¦¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Í¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉÔÍø±×¤Ç¤¹¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍÑ¤ò¥¸¥ï¥¸¥ï¤È½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤ÎÀ°È÷¡¢º£¸å¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹É¬Í×¤Ë
ÊÛ¸î»Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÈóÊÛÄó·È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾Ò²ðÎÁ¤Î¼ø¼õ¤ò´Þ¤á¤¿´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸·¤·¤¯ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢·º»öÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ä²ñ¼Ò¤¬Ë¡Î§»öÌ³¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤»õ»ß¤á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ç¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»ÎÂ¦¤¬¾Ò²ðÎÁ¤òÊ§¤¨¤ÐÄ¨²üÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤ÎÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÄ¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¹¤Ï¡¢º£¸å¤¼¤Ò²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î²ñ¤äÀ¯¼£Ï¢ÌÁ¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÁÈ¿¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤òÊüÃÖ¤»¤º¡¢¤è¤êÆ©ÌÀ¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Çì ÃÎºÈ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¤µ¤¨¤»öÌ³½ê¡¡½êÄ¹