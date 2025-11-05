世界的に見れば「豊かな国」といえる日本。しかし、物価は上昇の一途をたどり、賃金はなかなか上がらず、多くの家庭が生活の厳しさを実感しています。では、今をしのげば、この先の生活は楽になるのでしょうか？ 永江将典氏による著者『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』（ワン・パブリッシング）より一部抜粋してご紹介します。

世界有数の豊かな国のはずが…

日本は、世界有数の豊かな国です。しかしあなたは、その豊かさを実感しているでしょうか？ むしろ逆で、物価は上がり続けているのに手取りも貯蓄も増えず、苦しい人も多いことでしょう。

「前に買ったときよりも、値段がこんなに上がっている……」

「買うもののランクを下げて、節約しなければ……」

こうした悩みも、増えてきたのではないでしょうか。長年物価が下がり続けるデフレに慣れ切っていた私たちにとって、物価が上がり続けるインフレの影響は、心情的にも非常に厳しいものがありますね。

では今後はどうかというと、その見通しも明るくありません。

まじめに働いても、お金が減っていく時代へ

残念ながら今の日本は「物価上昇」にとどまらず、「増税」や「インフレ」、「円安」、「年金改悪」とあげればキリがないほど、私たちのお金を減らす要素で溢れているからです。

背景にあるのは、国の財政状況です。少子高齢化によって働く人が減ることで、将来的に税収が減少する可能性がありながらも、一方で高齢者の医療費や年金等の国の負担額は増え続けています。

さらに過去の国の負債も1,000兆円を超え、いまや国民ひとり当たり1,000万円以上相当の借金を抱えるという、トリプルパンチです。

国の財政が悪化していることは、財務省のホームページを見ても明らかです。1990年と2022年とを比べると、歳出（国の出費）のうち社会保障費が3倍以上増え、それらを補うための歳入（国の収入）の借金が約7倍に増えているのです。これは現在の税収では足りないために、今後も増税傾向が続いていくことを示しています。

私は税理士資格を持つ税金のプロです。ですので確信を持って言えるのですが、増税が続くということは、私たちのお金が今後も減り続けることにほかなりません。

ここまででも十分厳しい話ですが、こうした傾向は、今後さらに強まる可能性すらあります。それは世界における日本の国力が、相対的に弱くなってきているためです。国際競争力が落ち、円安も進んでいます。円安になると輸入依存度が高い日本では物価が上がります。必然的に生活費を圧迫することになり、手取りや貯蓄が減る要因になります。

これが、私たちの置かれた状況です。

「日々まじめに働いても貯蓄が増えない。むしろ価値は目減りしていく」

こんな悲しい時代が、ついに到来してしまったのです。

物価上昇は､悪いことばかりではないが……

ここで､｢本当にそんなに厳しいことになるの？｣と､疑問に思った方もいるかもしれません｡ですので､それぞれの要素について､もう少し詳しく見ていきましょう｡

まずは日々暮らしていてもっとも身近に感じる､物価の上昇についてです｡最初に誤解のないように言っておきますと､物価の上昇自体は必ずしも｢悪｣ではありません｡というのも物価の上昇が適度であれば､経済活動が活性化する可能性があるからです｡

企業の収益が増え､社員の給料が上がり､消費が活発になって……という好循環が起これば､経済は活性化します｡経済が成長すれば私たちの暮らしはより豊かになるはずですから､物価が上がることは悪いことばかりではないのです｡

ちなみに日本の金融政策を司る日本銀行では､物価上昇の目標（インフレ率）を2%としています｡経済成長のため､物価の継続的な上昇（インフレ）をある程度は望んでいるということですね｡

｢失われた30年｣のﾃﾞﾌﾚで長年物価上昇を経験してこなかった私たちですが､今後は物価はある程度は上がるべきもの､と考えていったほうがいいでしょう｡

ではそうした考え方を踏まえつつ､私たちに影響する｢物価上昇のリスク｣についても見ていきましょう｡仮に日銀の物価上昇の目標､｢毎年2%ずつ物価が上がる｣が実現すると､将来の物価はどうなるでしょうか｡

現在（1年目）を100として､2年目が102､3年目は102の2%アップ……と計算してみましょう｡10年後には､物価は1.22倍｡20年後では1.49倍｡そして30年後は､実に1.8倍となります｡たった2%でも､積み重なると大きいですね｡

今、新しいことを始めるべき理由とは

インフレになるということは、単に物価が上がって買いにくくなる、ということだけではありません。本当に怖いのは、現在私たちが持っているお金が、「使わなくても減っていく」ということです。



たとえば、老後のために1000万円を貯めたとします。すると20年後には1000万円÷1･49ですので､約670万円まで価値が下がります｡同様に30年後には､じつに約550万円にまで目減りします｡たとえ全く無駄遣いをせず､むしろ節約に節約を重ねたとしも､あなたのお金の価値は約半分に減るのです｡

物価上昇とインフレが続くことのリスクについて､お分かりいただけたでしょうか｡今の時代､お金を銀行預金にしているだけ､ということは､｢30年後に自分のお金の価値がほぼ半分になることを､受け入れている｣のと同じことなのです｡

ただ働いているだけでは､むしろ貧しくなってしまう｡これはとてもショッキングなことですね｡そうならないためにも､今こそお金の価値の目減りに対抗して､新しいことを始めるべきときなのです｡

永江将典

公認会計士・税理士