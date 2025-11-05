芸人が超能力合宿で開花させた透視能力に一同唖然！「なんでわかるの!?」「凄すぎる！」とスタジオが驚愕の渦に巻き込まれた。

【映像】“超能力”を鍛える合宿の様子

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

超常現象研究家・秋山眞人の「日本を救える超能力者を育てたい」という言葉を受け、番組では国家レベルの超能力者を育成する特別企画『秋山眞人のプロジェクトE』を始動。厳選なる審査を経て『芸人・あぁ〜しらき、ソチ五輪代表・高橋成美、女優・松本琉李、女優・朝日ななみ、芸人・稲垣明宏、芸人・一瀬、グラビアアイドル・澄田綾乃、モデル・JIN、ピン芸人・山口猫湖、ピン芸人・ロキ、女優・山本かりん、芸人・木田』といった超能力覚醒の資質があると見込まれた12名が選ばれ合宿がスタートした。

祖母がスピリチュアルな能力を持っており、亡くなった際「あなたはおばあちゃんの力を持っているよ」と言われたと話していたロキ。合宿2日目に登場した嗅覚で透視を行う超能力者・ピンクさんに強い影響を受け、黒いトランプたちの中に1枚だけ混ざった赤のトランプを最後まで残していくと言う“トランプ5択透視”を次々に成功させた。

違いの無いトランプの背面をカメラに見せ「微細な色素の薄さ、何か違うものを目から感じるんですよ」と訴えるロキ。野球の名門・済美高校でキャッチャーを務め動体視力や観察眼を鍛えていたそうで、「視覚が強い」と自身の能力を自覚していた。そしてロキは5択透視を11回も連続成功。なんとその確率は約5000万分の1、宝くじ1等当選を遥に超える奇跡を起こした。

成功をおさめたロキは「1番の起点がピンクさん」と語り、鼻根からおでこや目頭周辺を指し「ここらへんから見てるイメージ。1枚ずつスキャンしてあげて、バンッて脳に入れてる。それを１回試した時に『すごいわかる』って」と透視の感覚を語った。

3日目には「ロキ（の能力）が完全に仕上がりました」と紹介され、選抜メンバーたちの前で能力を披露することになったロキ。54枚のトランプの中から“赤いジョーカー”をたった1枚当てることに成功し、候補生たちは阿鼻叫喚の悲鳴を上げた。ロキ本人も引き当てたことに驚きを隠せない様子で、中には「疑ってた初日の自分が恥ずかしい」と涙を流すメンバーも。「みんなにもチャンスがあるって凄くない？」「ロキになりたい」「そっちいきたい」という声も次々と上がった。

スタジオのナオキマンたちも「やば」「開花したわこれ」「凄すぎる」「なんでわかるの!?」と驚愕。「漫画の主人公みたい…」とサーヤ（ラランド）もロキの凄まじい能力に呆気に取られていた。