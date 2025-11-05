「チーズガーデン」でクリスマス限定スイーツ♡“ホワイトクリスマスパフェ”登場

もうすぐやってくるクリスマス♡そんな特別な季節に、チーズガーデンが大人女子のためのスイーツドリンク＆パフェメニューを期間限定でお届けします。アップルシナモン×フランボワーズの組み合わせに、レアチーズケーキやチーズクッキーをトッピングした贅沢な一杯。そして、ホワイトチョコやパンナコッタを重ねた「ホワイトクリスマスパフェ」も。心まで温まる冬のご褒美タイムを、ぜひ♡

クリスマス限定ドリンクで乾杯♡

11／19（水）～12／25（木）の期間、チーズガーデン一部カフェ店舗にて『Happy Melty Christmas アップルシナモン＆フランボワーズ』が登場します。

アップルパイをイメージしたシナモン香るりんごの甘みと、甘酸っぱいフランボワーズが重なったこのドリンク。

①「アップルシナモンレアチーズケーキドリンク」900円（税込）、②「アップルシナモンフローズンフロマージュ」850円（税込）、③「アップルシナモンフロマージュミルクティー」700円（税込）と、3タイプの味わいがそろっています。選ぶ楽しさも♡

タカノフルーツパーラーの「3種ベリーのパフェ」が登場♡甘酸っぱい冬限定スイーツ

ホワイトクリスマスパフェで贅沢スイーツ時間

同期間中、クリスマス仕様の「季節の御用邸パフェ」が『ホワイトクリスマスパフェ』として登場。

パンナコッタ→ベイクドチーズケーキ風ソフト→ホワイトショコラチーズクッキーと重なり、ふんわりとしたフランボワーズソースや削ったグラナパダーノで味と見た目を華やかに仕上げています。

販売価格は950円（税込）です。冬のひとときにぴったりのスイーツ体験をお楽しみください。

店舗＆価格情報をチェックしておきましょう

対象店舗は全国15店（栃木・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・愛知）にて展開予定。

※店舗により提供メニューが異なる場合あり。

価格はドリンク900円／850円／700円、パフェ950円（税込）。いずれも期間限定販売で、お出かけ前に公式サイトなどで確認するのがおすすめ。

クリスマスはチーズガーデンで“甘く温かな時間”を♡

今年の冬は、チーズガーデンの限定ドリンク＆パフェで、自分へのご褒美タイムを設けてみませんか？

アップルシナモン＆フランボワーズの芳醇な香りに包まれて、ホワイトクリスマスパフェで優雅にスイーツを満喫。

期間限定のこのひとときを、大切な人と、または自分ひとりでも。心も体も温まるクリスマスをどうぞ♡