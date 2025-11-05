¡ãº£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡äÊÁ¡ßÊÁ¥³¡¼¥Ç¤ÇÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¡ªÇ¯Ä¹Ì¼¤ÎÉþ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¡©
»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´ðËÜ¤Ï¹¥¤¤Ë¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤È»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉþ¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÏÃå¤ëÉþ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ØÇ¯Ãæº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÉþ°Ê³°¤Ï·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çã¤¦¤È¤¤âËÜ¿Í¤¬Áª¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÃå¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ Îã¤¨¤Ð¾å¤ÎÉþ¤Ï²«¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥º¥Ü¥ó¤Ï¹õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢·¤²¼¤Ï¿å¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤ÎÉþ¤òÃå¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï²¼¤À¤±¤Ï»ä¤¬ÌµÃÏ¤ÎÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥º¥Ü¥ó¤âËÜ¿Í¤¬Áª¤ó¤ÀÊª°Ê³°¤Ï·ù¤¬¤Ã¤ÆÃå¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥º¥Ü¥ó¤âÊÁÊª¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬»÷¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÍÄÃÕ±à¤À¤±¤À¤·¤¤¤¤¤«¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÍèÇ¯¾®³Ø¹»¤Ç»äÉþ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù
»Ò¤É¤â¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤è¡ª¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï
¡ØÉþ°Ê³°¤Ç¤â¡¢»ä¤¬ÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ê¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¤¤¤í¤¤¤íÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÊª¤·¤«ÀäÂÐÃå¤Ê¤¤¤«¤éËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤âº£Æü¤Ï¾å¤¬¿å¶Ì¡¢²¼¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢·¤²¼¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ç¸µµ¤¤ËÅÐ±à¤·¤¿¤è¡Ù
¡Øº£¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë¤«¤Ê¡£¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼»×¹Í¤«¤â¤è¡©¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸«¼é¤ë¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¡×¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤¬Áª¤ó¤ÀÉþ¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃå¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤¬¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¡Ö±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÐ±à½Â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ËÇ¤¤»¤Æ¸µµ¤¤ËÅÐ±à¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤â½õ¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤¦Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤äÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¼¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¾ÍèÅª¤Ë²Ö³«¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤â
¡Ø¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Áá¤±¤ì¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¯¤È»×¤¦¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Þ¤ÇÂ³¤¯»Ò¤â¤¤¤ë¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¨ËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡¢°ìºýÇã¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¦¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¡ÖÊÁÊª¤ÈÌµÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤¿¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤ÆÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âº£¤Î¤è¤¦¤ÊÊÁ¤ÈÊÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÉþ¤òÃå¤ÆÅÐ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤òÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤ªÍ§Ã£¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼þ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ÆÃå¤¿¤¤Éþ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÍ§Ã£¤È¤Î°ã¤¤¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¼«Á³¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò°ì½ï¤ËÆÉ¤à¡¢¥Þ¥Þ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊÁ¤ÈÊÁ°Ê³°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÑ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â²Ä°¦¤¤»×¤¤½Ð¡ªÌÌÇò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ
¡Ø¤¦¤Á¤ÏÀ©Éþ¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø²û¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡£±À°ì¤Ä¤Ê¤¤À²¤ì¤Î±óÂ¤ËÄ¹·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤Æ¤¿¤ê¡¢³°Í·¤Ó¤ÎÆü¤Ë¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉþÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É´éÃæ¤Ëå«ÁÏ¹Ñ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼êÃµ¤ê¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤±¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤éÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÌÌÇò¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤È¤¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù
¡ØÍÄÃÕ±à»ù¤Ï¤½¤ì¤¹¤é²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡£ÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤â¤Û¤·¤¬¤ë¤«¤éÇã¤Ã¤¿¤é¡¢´î¤ó¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜ¿Í¤âÃå¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÊÑ¤Ê¥·¥ã¥Ä¤â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤âÍÄ¤¤º¢¸ÂÄê¤Î²Ä°¦¤¤»×¤¤½Ð¡Ù
É®¼Ô¤ÎÌ¼¤â3ºÐº¢¤«¤éÉþ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¤Ê¤¼¤«T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤ËÈ©Ãå¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö½ÅÎÌµó¤²Áª¼ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×°Ê³°¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤ËÅÐ±à¤·¤¿¤È¤¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÊÑ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤È¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¡¢Ì¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÊÁÊª¤Ð¤«¤êÁª¤ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·º£¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î³Ê¹¥¤Ïº£¤·¤«¤·¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤â¤Î¡£ÌÌÇò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÌ¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¤³¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Á¡×¤È²û¤«¤·¤¯»×¤¤½ÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿Ì¼¤µ¤ó¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Ì¼¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡