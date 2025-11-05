「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

しし座（7月23日～8月22日生まれ）

11月のしし座さんは・・・

「 見直しもまた進展 」

家族や住まい、また地元のことなどで動きが多い時期。

恋はインパクトの強い「再会」がありそうですが、先を急ぎすぎると「こんなはずでは」という思いを抱えることも。OKもNGも、ジャッジは急がず長い目でどっしり構えておくといいでしょう。

キャリアにおいてはここまでの努力が報われる一方で、 目標やミッション を見直したくなる暗示も。

「 やっぱり違った 」と気づくのは、失敗ではありません。より良い未来のための、 貴重な気づき であり、スタートの号砲です。

ラッキーカラーは、 シルバー 。

開運につながるアクションは あたたかいスープを飲む こと。

おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

11月のおとめ座さんは・・・

「 パワーは優しく 」

家族や親友など 「身内」と呼べる間柄の人 のために力を尽くすとき。

あなたが率先して動くことで解決を見る出来事も多いはずですが、勝手に手を出すのは当事者の不興を買う暗示も。

「こうしたほうが絶対にいい」「この人ならこうするはず」などと確信はあっても、本人の意向を聞いてから進めましょう。それこそが、大事なプロセスであるはずです。恋は学びの場でいい出会いが期待できそう。

仕事関連の勉強会 には顔を出してみて（もちろん勉強が最優先、ではありますが……！）。

ラッキーカラーは、 山吹色 。

開運につながるアクションは、 語学を学ぶ 。

てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

11月のてんびん座さんは・・・

「 ハプニングには冷静に 」

10月後半からスタートしたモテ期は7日まで継続。 外見磨き で好調な運気にブーストがかかります。

コミュニケーション運が活発になる一方で、10日以降は話の行き違いや誤解が増える予感も。ケンカになると手がつけられなくなるので、 冷静な対話 を心がけましょう。

金運は勢いがありますが、月の下旬は「こんなはずでは」的な展開も。衝動買いは避け、金額や期日はよくよく確認を。

ラッキーカラーは、 ローズピンク 。

開運につながるアクションは、 古いものを処分する 。

さそり座（10月24日～11月22日）

11月のさそり座さんは・・・

「 変化は前向きに考えて 」

7日以降、恋のシーズンに突入。恋を含め、人間関係においては「何が起きてもおかしくない」星回りの時期に入ります。「まさか」と言いたくなるような出来事も、前向きに受け止めてみることで自分らしく人と関わっていくための転機にできるでしょう。月の下旬は何かと想定外のことが多発。「念のための確認」は欠かさず、時間に余裕を持って行動するといいでしょう。何事も想定より時間がかかります。

ラッキーカラーは、 レッド 。

開運につながるアクションは、 似合う色を見つける こと。

2025年下半期（10月～3月）の星回り

2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。

「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。

誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。

