「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

いて座（11月23日～12月21日）

11月のいて座さんは・・・

「 想定外を楽しもう 」

4日以降、気力・体力がみなぎりやる気がググッと高まっていく予感。

10月はもどかしい気持ちが高まっていた人も、完全復活となるでしょう。

ただ、コミュニケーションを司る水星が10日以降、あなたの星座で「逆行」というイレギュラーな動きを始める時期に入ることから、 仕事でもプライベートでもハプニング含み になります。

「そういう時期」と思って、混乱や遅れは織り込み済みで動くのもいい選択に。

ラッキーカラーは、 ウルトラマリンブルー 。

開運につながるアクションは、 夜の時間を充実させる 。

やぎ座（12月22日～1月19日）

11月のやぎ座さんは・・・

「 ゆっくり前に進むとき 」

正体のはっきりしない不安やフラストレーションを抱える時期。

ただ、それは「もっと上を目指したい」「自分をアップデートしていきたい」という気持ちの表れでもあるはずなので、焦って行動を起こさなくても大丈夫です。

古い付き合いの友達と話したり、次の長期休暇の計画を練ったりと、気晴らしをしながら浮上のときを待ちましょう。

恋は身近なところにチャンスが多いはず。

ラッキーカラーは、レモンイエロー 。

開運につながるアクションは、 友達と会う 。

みずがめ座（1月20日～2月18日）

11月のみずがめ座さんは・・・

「 今、ここに集中を 」

仕事は好調でありながらかなりバタバタ。

チームメンバーとは未来のビジョンを語ることでアツく盛り上がっていけるのですが、特に月の中旬以降は「 今、ここ 」に集中するといいでしょう。そうすることで新たに巡ってくる、 ワクワクするようなチャンス もしっかりつかんでいけます。

恋は仕事でいい出会いがありそうですが、フワフワした気持ちでいると好印象にはなりにくいよう。まずは仕事でベストを尽くして。

ラッキーカラーは、 キャメル 。

開運につながるアクションは、 仕事道具のお手入れ 。

うお座（2月19日～3月20日）

11月のうお座さんは・・・

「 目線を上げて前進を 」

キャリアにおいてガツンと情熱が生まれそうな予感。

とびきりチャレンジングな目標 が見つかったり、またとない 魅力的なオファー が舞い込んできたりする人は多いことでしょう。

過去に頑張ったことがふたたび注目されるなど、 嬉しい伏線回収 もあるかもしれません。

ただ、よく聞かずに受けた話はハプニング含みのものがほとんど。疑問点はその場で質問するなど、いつも以上に 真剣に吟味 して。

ラッキーカラーは、 グレー 。

開運につながるアクションは、 異文化に触れること 。

