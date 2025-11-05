11月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【いて座・やぎ座・みずがめ座・うお座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
いて座（11月23日～12月21日）
11月のいて座さんは・・・
「 想定外を楽しもう 」
4日以降、気力・体力がみなぎりやる気がググッと高まっていく予感。
10月はもどかしい気持ちが高まっていた人も、完全復活となるでしょう。
ただ、コミュニケーションを司る水星が10日以降、あなたの星座で「逆行」というイレギュラーな動きを始める時期に入ることから、 仕事でもプライベートでもハプニング含み になります。
「そういう時期」と思って、混乱や遅れは織り込み済みで動くのもいい選択に。
ラッキーカラーは、 ウルトラマリンブルー 。
開運につながるアクションは、 夜の時間を充実させる 。
やぎ座（12月22日～1月19日）
11月のやぎ座さんは・・・
「 ゆっくり前に進むとき 」
正体のはっきりしない不安やフラストレーションを抱える時期。
ただ、それは「もっと上を目指したい」「自分をアップデートしていきたい」という気持ちの表れでもあるはずなので、焦って行動を起こさなくても大丈夫です。
古い付き合いの友達と話したり、次の長期休暇の計画を練ったりと、気晴らしをしながら浮上のときを待ちましょう。
恋は身近なところにチャンスが多いはず。
ラッキーカラーは、レモンイエロー 。
開運につながるアクションは、 友達と会う 。
みずがめ座（1月20日～2月18日）
11月のみずがめ座さんは・・・
「 今、ここに集中を 」
仕事は好調でありながらかなりバタバタ。
チームメンバーとは未来のビジョンを語ることでアツく盛り上がっていけるのですが、特に月の中旬以降は「 今、ここ 」に集中するといいでしょう。そうすることで新たに巡ってくる、 ワクワクするようなチャンス もしっかりつかんでいけます。
恋は仕事でいい出会いがありそうですが、フワフワした気持ちでいると好印象にはなりにくいよう。まずは仕事でベストを尽くして。
ラッキーカラーは、 キャメル 。
開運につながるアクションは、 仕事道具のお手入れ 。
うお座（2月19日～3月20日）
11月のうお座さんは・・・
「 目線を上げて前進を 」
キャリアにおいてガツンと情熱が生まれそうな予感。
とびきりチャレンジングな目標 が見つかったり、またとない 魅力的なオファー が舞い込んできたりする人は多いことでしょう。
過去に頑張ったことがふたたび注目されるなど、 嬉しい伏線回収 もあるかもしれません。
ただ、よく聞かずに受けた話はハプニング含みのものがほとんど。疑問点はその場で質問するなど、いつも以上に 真剣に吟味 して。
ラッキーカラーは、 グレー 。
開運につながるアクションは、 異文化に触れること 。
2025年下半期（10月～3月）の星回り
2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。
「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。
誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。