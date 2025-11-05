12度目のプロテスト挑戦 「今年が最後という気持ち」 30歳・境原茉紀が抱く“覚悟”
＜JLPGA最終プロテスト 初日◇4日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞合格率は3％。その難関で“一発合格”できる選手はわずかで、現在ツアーで活躍する選手たちのなかにも、何度も挑戦し合格を勝ち取った選手は少なくない。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）によると、今回のプロテスト参加者のうち、最多受験回数は12回目の境原茉紀（さかいはら・まき）。今年8月に30歳になった境原は、強い覚悟を胸に岡山でプレーしている。
【写真】あどけない 首位発進の高校3年生・18歳の伊藤愛華
広島国際学院高を卒業してから始まったプロテスト合格への道。最終テストには過去6度進んでいるが、ここまで歓喜の瞬間は訪れなかった。この間には父の勧めもありティーチングプロ資格取得にも励み、2023年1月にはJLPGAに入会。それでも、「プロテストは受かってないしこのまま諦めるのはもったいない」と、挑戦を続けている。苦労して得たティーチングの資格を生かし、23年からは下部のステップ・アップ・ツアーにも出場。今季も12試合をプレーしている。「プロテストに受からなくても、レッスンの道にも行ける。ティーチング資格を取得したことで、気持ちは楽になりました。ゴルフはやりやすくなった」。実技・試験などを積み重ねるため、取得までに3年間を要する資格だが、それが今では重要な“安定剤”にもなっている。ただ、自分のなかで線は引いている。「テストは今年が最後という気持ちです」。これが今回の会場に持ってきた覚悟だ。「ステップ・アップに出させてもらっているなかで、テストに合格して出るのと変わらないかもしれないけど、競技を続けている限りは受け続けようと思っていました」。だが30歳という節目を迎えたことや、今年2月に結婚したことを機に、そんな心境にも変化が。“ラストチャンス”を掲げるなか、まずは最終まで進むことはできた。初日は前半の5番でバーディを奪いながら、その後は足踏み。16番をボギーとしてイーブンパー・31位タイで滑り出したが、「ずっと受けていたので『落ち着いてるな』と思えてます」と、地に足をつけたゴルフは続けることができた。合格ラインの20位タイ以内までは1打差。「ボギーを打っても焦らないように。たぶん風も出てくるし、難しいと思うけど、バーディも無理に取りにいかず、パーでしのいでいきたい。取れるところで取れれば」。そう思えるのも、経験があってこそ。集大成の想いを、合格につなげたい。（文・間宮輝憲）
