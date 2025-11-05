上白石萌音、地元・鹿児島は「醤油がそもそも甘いのに、お餅食べるとき砂糖ドバドバ」

女優の上白石萌音（27歳）が、11月3日に放送されたバラエティ番組「日本くらべてみたら」（TBS系）に出演。地元・鹿児島の甘いもの好きの例として、「醤油がそもそも甘いのに、お餅とか食べる時、醤油に砂糖をドバドバ入れて食べる」と語った。



DAISOの売上を都道府県別で見た時、甘いお菓子が日本一売れる都道府県は鹿児島で、砂糖の消費量は7年連続で全国1位であり、鹿児島のDAISOでは歯ブラシの売れ行きも好調だと紹介された。



千原ジュニアも屋久島に行った時、サバのすき焼きが出て「めちゃくちゃ甘かった。おもてなしなんやて。砂糖を入れれば入れるほど、ようこそ！の気持ち」と話す。



鹿児島県出身の上白石萌音も、鹿児島の食事は「甘い」と話し、「醤油がそもそも甘いのに、お餅とか食べる時、醤油に砂糖をドバドバ入れて食べる。もっと甘くして食べるというのはあるかも」と語った。