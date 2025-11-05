MLBの公式インスタグラムが4日（日本時間5日）に更新され、前日にロサンゼルスで行われたドジャースの優勝パレードで大谷翔平投手（31）がバス上から指を差していたものについて指摘した。

大谷は前日、真美子夫人とともに一緒にバスに乗り込み、沿道に集まったファンらに手を振って球団初の2年連続となる世界一を祝った。

その際、真美子夫人にピッタリ寄り添い、沿道を指差して2人で仲睦まじく笑うシーンがあった。

大谷が指を指していたものについてMLBの公式インスタグラムは1本の動画を紹介。「SHOHEI OHTANI MARRY MY MOM」（大谷翔平 僕の母と結婚して）と書かれたボードを掲げる男性がまず紹介され、その後、大谷と真美子夫人が指を差して爆笑する映像で、大谷夫妻はこのボードを見つけ、笑っていたとみられる。

真美子夫人は大笑いした後に大谷の顔に手を近づけ目をふさぐように「見ちゃダメ」というようなジェスチャーもしており、MLBのインスタグラムは「真美子のこの看板へのリアクションは最高で、翔平は笑いが止まらなかった」と記している。

この投稿には「このお二人を見ると本当に幸せな気分になります」「このメッセージに笑えました そして大谷選手と真美子さんのリアクションが可愛くて最高に素敵」「このメッセージボードがあったから、真美子さんが大谷さんの目をふさごうとしてたんですね！」「奥様しか見てませんよ」「『見ちゃダメ』みたいな真美子さんのリアクション、カワイイ」などと反響が寄せられた。