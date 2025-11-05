田村淳が途中で断った番組とは？「“俺合わないと思うんで”と言ってプツってZOOMから消える」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

11月3日（月）に放送された同番組には、再び田村淳が出演。前回出演時にロンドンブーツ1号2号の解散について語った淳が、今回は自身の今後について語った。

【映像】田村淳「ロンドンブーツ1号2号でやり残したこと」を語る

この先のビジョンについて語る淳に、井口が「引退のタイミングは考えている？」という質問をぶつけると、「60歳までには（テレビの）仕事はやり終えたい」という答えが返ってきた。

「60歳以降は、ゲストでも出ない。自分のメディアでは何かやってるかもしれないけど、大きな仕事はやらないくらいの人生設計ではいるかな」と淳は語る。

久保田が「やってることがいっぱいあるから、見たこともない収入の項目がありそう」と口にすると、淳はうなずきながら「収入はテレビ業界じゃないところからも結構あるから、食いっぱぐれるとか家族が路頭に迷うってことはもうない」とも明かした。

テレビの仕事については「地方局の方がチャンスがありそう」と語る。持ち込んだ企画がだんだん地上波で通らなくなってきたそうだが、その危険な企画内容に久保田は「どこで通るんだよ」と爆笑した。

一方で、淳が仕事を断ることもあるそう。MCの仕事はやることがはっきりしているから断ることはないが、「ゲストで出る番組で、やたらと打ち合わせが長くて、ZOOMで2回も3回も意味もない打ち合わせをしているのは、途中で断ることもある」ときっぱり。

その場合は「こういう打ち合わせの仕方をしていると、俺合わないと思うんで、呼ばない方がいいと思います」と言い捨て、プツっとZOOMを切って消えるのだそう。久保田は「怖いな」と笑っていた。