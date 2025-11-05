ティラドはＳ高カイ気配、２６年３月期業績予想を一転増益予想へ上方修正し配当予想を増額

ティラド<7236.T>はストップ高の８６７０円でカイ気配となっている。４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１５１０億円から１５４０億円（前期比３．３％減）へ、営業利益を６６億円から８８億円（同２０．３％増）へ、純利益を４０億円から６４億円（同５０．６％増）へ一転増益予想へと上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各１２０円の年２４０円から中間・期末各１６０円の年３２０円（前期２４０円）へ引き上げたことが好感されている。



最新の取引先販売計画を確認したことや限界利益率の改善などが要因。また、米国における生産移管プロジェクトに基づくグループ会社支援が進展し、また関税負担分の取引先転嫁交渉も進捗しており、米国セグメントの収益性が改善する見通しであることも寄与する。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高７７５億１１００万円（前年同期比１．９％減）、営業利益５３億９３００万円（同２．１倍）、純利益４０億９４００万円（同５．７倍）だった。



また、自社株６９万２４１１株（消却前発行済み株数の１０．５０％）を１１月２４日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は５９０万株となる。



出所：MINKABU PRESS