知る人ぞ知る名品も！お得に買える、本当においしい干し芋【3選】
【画像】本当においしい「干し芋」はコレだ！
食物繊維やビタミンも豊富な「干し芋」。
今回は、おうちで手軽に楽しめる“お取り寄せ干し芋”のおすすめを厳選してご紹介します。
■贅沢な詰め合わせセット！【Amazon】
▶幸田商店 ほしいもギフト 仙風 1030g
●参考価格：￥5,000
幸田商店自慢のほしいもを、たっぷりと詰め込んだ贅沢なギフトセット。御歳暮や御年賀はもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。
人気の「べにはるか」や珍しい「シルクスイート」など、味わい豊かなラインナップ。希少な「ぎらばりほしいも」など、プレミアムな逸品も楽しめます。ひと口ごとに広がる甘みと香りで、ワンランク上の贈り物やおやつにピッタリ！
■お子さまにも！有機栽培の干し芋【楽天市場】
▶戸崎農園 干し芋 日本製 国産 1kg
●参考価格：￥5,280円
じっくりと時間をかけ、丁寧に天日干ししたこだわりの干し芋。色や形にばらつきのある訳あり品ですが、味はお墨付き！有機栽培のさつまいもを使用し、安心・安全に楽しめます。
アイスを乗せたり、バターやチーズと一緒に食べるのもオススメ。お子さまのおやつにもピッタリですね。
■コスパ◎！知る人ぞ知る逸品【やさしい暮らしの店 】
▶茨城県産ほしいも（切り落とし）５００ｇ×２
●参考価格：￥3,348
茨城県ひたちなか市産の「紅はるか」を使用した、贅沢な切り落とし干し芋。国内トップクラスの産地で、ねっとり濃厚な甘みが魅力です。
収穫後にしっかり熟成させ、でんぷんを糖に変えてからゆっくりふかし、天日干しの昔ながらの製法で仕上げます。機械乾燥では出せない、自然の甘さとしっとり感が口いっぱいに広がります…！
干し芋は、見た目がきれいな黄金色の方が美味しいと思いがちですが、実は違うんです。農家さんいわく、味が安定して濃厚なのは茶色い干し芋の方。黄色は柔らかさや甘みにバラつきが出やすく、茶色の方が「ハズレなし」なのだとか。この干し芋には、その「美味しい茶色」がたっぷり！
500g×2袋、合計1kgの大容量でこの価格はかなりのお買い得！形が不ぞろいな分、お得に贈答用クラスの味を楽しめます。自然の甘さで罪悪感なく楽しめるので、おやつにもぴったり。冷凍保存もできるから、少しずつ楽しめるのもうれしいポイントです。
そのままでも、バターをのせてトースト風にしても絶品。アイスクリームをのせれば、トロッと甘い和風デザートにも早変わり。見た目より味重視の人にこそ食べてほしい、知る人ぞ知る逸品です！
干し芋は、シンプルなのに奥が深い天然のスイーツ。
ぜひこの秋は、お気に入りの干し芋を見つけてみてくださいね！
文＝MH