オススメほし芋3選！


【画像】本当においしい「干し芋」はコレだ！

食物繊維やビタミンも豊富な「干し芋」。

今回は、おうちで手軽に楽しめる“お取り寄せ干し芋”のおすすめを厳選してご紹介します。

■贅沢な詰め合わせセット！【Amazon】

幸田商店 ほしいもギフト 仙風


▶幸田商店 ほしいもギフト 仙風 1030g

●参考価格：￥5,000

幸田商店自慢のほしいもを、たっぷりと詰め込んだ贅沢なギフトセット。御歳暮や御年賀はもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

贅沢なギフトセット


人気の「べにはるか」や珍しい「シルクスイート」など、味わい豊かなラインナップ。希少な「ぎらばりほしいも」など、プレミアムな逸品も楽しめます。ひと口ごとに広がる甘みと香りで、ワンランク上の贈り物やおやつにピッタリ！

■お子さまにも！有機栽培の干し芋【楽天市場】

戸崎農園 干し芋 日本製 国産 1kg


▶戸崎農園 干し芋 日本製 国産 1kg

●参考価格：￥5,280円

じっくりと時間をかけ、丁寧に天日干ししたこだわりの干し芋。色や形にばらつきのある訳あり品ですが、味はお墨付き！有機栽培のさつまいもを使用し、安心・安全に楽しめます。

食べ方いろいろ！


アイスを乗せたり、バターやチーズと一緒に食べるのもオススメ。お子さまのおやつにもピッタリですね。

■コスパ◎！知る人ぞ知る逸品【やさしい暮らしの店 】

やさしい暮らしの店 紅はるか きりおとし


▶茨城県産ほしいも（切り落とし）５００ｇ×２

●参考価格：￥3,348

ほくほくのサツマイモを手作業で加工


茨城県ひたちなか市産の「紅はるか」を使用した、贅沢な切り落とし干し芋。国内トップクラスの産地で、ねっとり濃厚な甘みが魅力です。

お芋を丁寧に天日干し


収穫後にしっかり熟成させ、でんぷんを糖に変えてからゆっくりふかし、天日干しの昔ながらの製法で仕上げます。機械乾燥では出せない、自然の甘さとしっとり感が口いっぱいに広がります…！

味が安定して濃厚な茶色い干し芋がぎっしり！


干し芋は、見た目がきれいな黄金色の方が美味しいと思いがちですが、実は違うんです。農家さんいわく、味が安定して濃厚なのは茶色い干し芋の方。黄色は柔らかさや甘みにバラつきが出やすく、茶色の方が「ハズレなし」なのだとか。この干し芋には、その「美味しい茶色」がたっぷり！

お得に贈答用クラスの味を楽しめる！


500g×2袋、合計1kgの大容量でこの価格はかなりのお買い得！形が不ぞろいな分、お得に贈答用クラスの味を楽しめます。自然の甘さで罪悪感なく楽しめるので、おやつにもぴったり。冷凍保存もできるから、少しずつ楽しめるのもうれしいポイントです。

アレンジも楽しい！


そのままでも、バターをのせてトースト風にしても絶品。アイスクリームをのせれば、トロッと甘い和風デザートにも早変わり。見た目より味重視の人にこそ食べてほしい、知る人ぞ知る逸品です！

干し芋は、シンプルなのに奥が深い天然のスイーツ。

ぜひこの秋は、お気に入りの干し芋を見つけてみてくださいね！

文＝MH