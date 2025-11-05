ËÙ¹¾µ®Ê¸Ž¢Ãù¶ÚŽ£¤ÏÅê»ñŽ¢ÂÎÎÏÉÏË³¤À¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ÊŽ£
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¶ÚÆù¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§jessie / PIXTA¡Ë
¡Ö»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¡¢À®¸ù¤Ï¡ÈÂÎÎÏ¡É¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¡¼¡¼¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦Ãø½Ò²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡£¡ÖÂÎÎÏ¥ª¥Ð¥±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÆü¡¹¡¢Ë»¤·¤¯¶î¤±²ó¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀþ¤ò°ú¤¯¡£¤·¤«¤·ËÙ¹¾»á¤ÏÂÎÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¤¡¢¸¤¯Àï¤¦¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÙ¹¾»á¤ÎÃø½ñ¡ØÂÎÎÏ¤¬9³ä¡¡·ë¶É¡¢Æ°¤¤¤¿¼Ô¤¬¾¡¤Ä¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÃù¶Ú¡×¤Ï³Î¼Â¤ËÌÙ¤«¤ëÅê»ñ¤À
ËÍ¤â50ºÐ¤ò²á¤®¤¿¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¿ÔÂ¢¤È¤â»×¤¨¤¿ÂÎÎÏ¤Ï¤â¤¦»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌµÃã¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òµÍ¤á¤ì¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÍî¤Á¤ë¤·¡¢ÈèÏ«¤âÈ´¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Å°ÌëÌÀ¤±¤Ç¤âÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î¤³¤í¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²óÉü¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¤À¤ó¤À¤óÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§ÆÁ´Ö½ñÅ¹Äó¶¡¡Ë
¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¾Ç¤ê¤äÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¶ÚÆù¤ÎÎÌ¤Ï30ºÐ¤¢¤¿¤ê¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï50Âå¤Ç¤ÏÇ¯1¡ó¶á¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼º¤ï¤ì¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éÈ÷¤¨¤¬´Î¿´¤À¡£Äê´üÅª¤Ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ10Ç¯¤Ç10¡ó¤Î¶ÚÆù¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¡£¶ÚÆù¤¬100¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢10¡ó¸º¤Ã¤Æ¤â90¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤«¤¿¤ä¡¢60¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï54¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤«¤é²¼¹ß¤¹¤ë¤Î¤È¡¢Äã¤¤¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤µ¤é¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£
¤Þ¤¿¶Ú¥È¥ì¤ò½¬´·¤Å¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶ÚÆù¤Î¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£1¡ó¸º¤ë¤Ê¤é1¡óÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
20Âå¤Î¶ÚÆùÎÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤¬¡¢Í¸ú¤Ê¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼ã¤¤¤È¤¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¶ÚÆù¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¡ÖÃù¶Ú¡Ê¤Á¤ç¤¤ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
Ãù¶Ú¤Ï¶âÍ»Åê»ñ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤ÉÍÍø¤À¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£ÃæÇ¯´ü°Ê¹ß¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ²óÉüÎÏ¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¾¯¥Ï¡¼¥É¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ê¤Ë¤è¤êÃù¶Ú¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃù¡Ê¤¿¤¯¤ï¡Ë¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê£Íø¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë»ñ»º¤È¤Ê¤ë¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÄ©Àï¤¬À®¸ù¤ä¿ÍÌ®¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡¤Î»ñ»º¤ò¤Þ¤¿À¸¤ß½Ð¤¹¡£
¤³¤Î¹¥½Û´Ä¤³¤½¤¬Ãù¶Ú¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÊ£Íø¸ú²Ì¤À¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼«³Ð¤·¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤Æ±¿Æ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»Ô¾ì¤¬²áÇ®¤·¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¡Ö¹âÃÍ¤Å¤«¤ß¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Æ°µ¡¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê½àÈ÷ÉÔÂ¤ÎÂÎ¤À¤È²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¤ÏÃ¯¤Ë¤âÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Î¼Â¤ËË¬¤ì¤ëÌ¤Íè¤À¡£¤½¤·¤Æ±¿Æ°¤¬¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÎÉ¤ÎÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãù¶Ú¤Ï¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼êÃÙ¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£90Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤Ç¶ÚÆù¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
ËÍ¤Ï¾ï¡¹¡ÖÃù¶â¤Ê¤ó¤Æ¤»¤º¡¢Í¤ê¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»È¤¨¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤ä¶ÚÆù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¡£¤ª¶â¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤âÂÎÎÏ¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î»ñËÜ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Á¤É¼º¤¦¤È¼è¤êÌá¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¡£¤À¤«¤éº£Æü¤«¤éÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¶Ú¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì¤Ï³Î¼Â¤ËÌÙ¤«¤ë¿ÍÀ¸ÀïÎ¬¤Ê¤Î¤À¡£
POINT¡§¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¡¢¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤½¤¦
ÂÎÎÏ¤Î¥à¥À¸¯¤¤¤ò¤ä¤á¡Ö²Ä½èÊ¬ÂÎÎÏ¡×¤òÁý¤ä¤»
ÂÎÎÏ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁý¤ä¤¹¤«¡×¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎÎÏ¤Î¥à¥À¸¯¤¤¤Î¸«Ä¾¤·¤À¡£
²È·×¤Î´ÉÍý¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤êÆü¡¹¤Î½ÐÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡£¥à¥À¸¯¤¤¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Ö¤ó¤À¤±¤ª¶â¤¬»Ä¤ë¡£Ã¯¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§ÆÁ´Ö½ñÅ¹Äó¶¡¡Ë
ÂÎÎÏ¤âÆ±¤¸¤À¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤ÎÀäÂÐÎÌ¤òÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤À¡£¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¥à¥À¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë»öÊÁ¤ò½üµî¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Àè·è¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²Ä½èÊ¬ÂÎÎÏ¡×¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÅÔ²ñ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎàÂÎÎÏÅ¥ËÀ〞¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¤À¤í¤¦¡£Â¾¿Í¤Î¤¿¤áÂ©¤ÈÍ«Ýµ¤Ê¶õµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¿ÈÆ°¤¤â¼è¤ì¤º¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¡£²ñ¼Ò¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè»Å»ö¤Ë»È¤¦¤Ù¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂçÈ¾¤¬¤¹¤Ç¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¤½¤Î²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ê²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¦¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÎÎÏ¤È»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹Åê»ñ¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¹çÍýÅª¤À¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Þ¥Û¤â¤½¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¦¤È¡¢³Î¼Â¤ËÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìµ°ÕÌ£¤Ë¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÏÌñ²ð¤À¡£¼ê·Ú¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÃ»´üÅª¤Ê²÷³Ú¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä»×¹ÍÎÏ¤Ïºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¿´¿È¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·ëÏÀ¤Î½Ð¤Ê¤¤²ñµÄ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤½¤³¤ÇÈñ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö´¶¾ð¤ÎÏ«Æ¯¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤È¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÏ²Èñ¤¹¤ë¡£
¥°¥Á¤äÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤½¤¦¤À¡£Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÅù¤·¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±°ìÊýÅª¤ËÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¡£
¾ÃÌ×¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡Ö°ú¤»»¡×¤ÎÈ¯ÁÛ
ÂÎÎÏÉÏË³¤À¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ê¡£ËèÆü¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤éÍ¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Í¤Ë²¿¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»ëÌî¤â¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÏ¤¹¤ì¤ÐÆß¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤ë¤ÇÄì¤Ë·ê¤Î¶õ¤¤¤¿¥Ð¥±¥Ä¤ËÉ¬»à¤Ë¿å¤ò¤½¤½¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤¤¤¯¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ê¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤ÏÍÑ¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Î¥à¥À¸¯¤¤¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥à¥À¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤ò¿·¤·¤¯¤Ï¤¸¤á¤ë¡ÖÂ¤·»»¡×¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤«¤éÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö°ú¤»»¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡£¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
POINT¡§ÂÎÎÏÅ¥ËÀ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤è¤¦
¡ÊËÙ¹¾ µ®Ê¸ ¡§ ¼Â¶È²È¡Ë