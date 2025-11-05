ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤é½Ð±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¡õPV¸ø³«
¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¡×¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¡õPV
ËÜºî¤Ï¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÊì¿Æ¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍÞ°µ¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½÷À³ÊÆ®²È¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë´¶ÎÞ¤ÎÊª¸ì¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É¬»à¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ýËãÌôÌ©Çä¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÊì¿Æ¡¦±ÊÅç²Æ´õ¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë
―ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤êÈ´¤¯°¦¡£
Ãë¤Ï¥Ñー¥È¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍÄ¤¤»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë²Æ´õ¡£ÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤µ¤¨º¤¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«»Ò¶¡¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Èº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡ý²Æ´õ¤È¼ê¤òÁÈ¤à³ÊÆ®²È¡¦Ë§°æÂ¿Ëà·Ã¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë
―½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿°¦¡£
¼Ò²ñ¤ÎÍÞ°µ¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë³ÊÆ®²È¤ÎÂ¿Ëà·Ã¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤òÇä¤ê»«¤¯²Æ´õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ü¥Ç¥£ー¥¬ー¥ÉÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤â¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿Â¿Ëà·Ã¤Ï¡¢²Æ´õ¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î°¦¤òÃÎ¤ë¡£
¡ýÂ¿Ëà·Ã¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÍÄÆëÀ÷¡¦ÃÓÅÄ³¤¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡¿Snow Man)
―¤½¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿°¦¡£
¥É¥é¥Ã¥°Ì©Çä¤ÎÀ¤³¦¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤¿¤Á¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å²ù¤ò¶»¤ËÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿Ëà·Ã¤ò¼é¤í¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë³¤¡£¤É¤Ã¤×¤ê¤ÈÌë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤àÂ¿Ëà·Ã¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢¼ê¤ò°ú¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Èº©´ê¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ýËãÌôÌ©Çä¤Î¸µÄù¤á¡¦¥µ¥È¥¦¡Ê½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ë
―³éË¾¤¹¤ë°¦¡£
Ìë¤Î³¹¤ò»ÅÀÚ¤ë¥µ¥È¥¦¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²Æ´õ¤Î³Ð¸ç¤òÇã¤¤¡¢¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Æ´õ¤Ë¼«¿È¤ÎÊì¤ò½Å¤Í¡Ö²¶¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤â¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤¬¡¢¿¿°Õ¤ÏÉÔÌÀ¡£
¼é¤ë¤Ù¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤¬Ã©¤êÃå¤¯Àè¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤è¤¦¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù
11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ÆâÅÄ±Ñ¼£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§³ÑÌîÈ»ÅÍ¡ÖSpring Lullaby¡×
½Ð±é¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡½ÂÃ«Î¶ÂÀ ¡¿ ½ÂÀîÀ¶É§¡¡ÃÓÆâÇîÇ· ¡¿ ÅÄÃæÎïÆà¡¡¸÷ÀÐ¸¦
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(C)2025¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://movies.shochiku.co.jp/nightflower