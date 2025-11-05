Â¼²¼¹§Â¢¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂ³¡¦½éÎøÊª¸ì～Â¼²¼¹§Â¢Ì¾¶Ê½¸～¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Â¼²¼¹§Â¢¤Î¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂ³¡¦½éÎøÊª¸ì～Â¼²¼¹§Â¢Ì¾¶Ê½¸～¡Ù¤¬¡¢12·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£Blu-ray¤Ë¤ÏÂåÉ½¶Ê¡Ö½éÎø¡×¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×MV¤ò¼ýÏ¿
¥ê¥êー¥¹¤«¤é42Ç¯¡¢º£¤Þ¤¿¡Ö½éÎø¡×¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦Ä°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¼²¼¹§Â¢¡£Èþ¤·¤¤¾ð·Ê¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Îø¡¢Ì´¤È´õË¾¡¢Â¼²¼¹§Â¢¤Î²Î¤Ë¤Ï¡È°¥½¥¡É¤È¡ÈÏ²Ì¡¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÈà¤ÎºÍÇ½¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¸÷¤ò¾È¤é¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ëº£¤ÏË´¤Â¼²¼¹§Â¢¤ÎÂ¸ºß¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢CD¤ÈBlu-ray¤Ë¤è¤ë3ËçÁÈ¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
2Ëç¤ÎCD¤Ë¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ²áµîºîÉÊ¤«¤é3¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö½éÎø¡×¤ò¼ýÏ¿¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö½éÎø¡×¡Ê¥Ç¥â¥Æー¥×¡Ë¤Ï²Î»ì¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¶Ê¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬²ò¤ëµ®½Å¤Ê²»¸»¡£¤Þ¤¿¡¢Blu-ray¤Ë¤ÏÂåÉ½¶Ê¡Ö½éÎø¡×¤È¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×¤òÂ¼¾åÊÝ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¡È¤¤ê¤¬¤ß¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿MV¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¼¾åÊÝ¤Î¡È¤¤ê¤¬¤ß¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ÇÂ¼²¼¹§Â¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.17 ON SALE
ALBUM¡ØÂ³¡¦½éÎøÊª¸ì～Â¼²¼¹§Â¢Ì¾¶Ê½¸～¡Ù
