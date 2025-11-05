5日10時現在の日経平均株価は前日比1299.33円（-2.52％）安の5万197.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は416、値下がりは1133、変わらずは60と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は459.6円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が445.8円、東エレク <8035>が138.39円、ＴＤＫ <6762>が53.79円、フジクラ <5803>が45.62円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を113.13円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が28.79円、豊田通商 <8015>が21.92円、日ハム <2282>が11.04円、第一三共 <4568>が7.37円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、陸運、小売、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、機械が並んでいる。



※10時0分0秒時点



