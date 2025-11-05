2025年11月2日、韓国・イーデイリーは「韓国空軍機が日本の自衛隊基地で給油を行うという史上初の計画を日韓政府が進めていたが、『独島（日本名：竹島）周辺の飛行が気に入らない』日本側が拒絶した」と報じた。

日本メディアの報道を引用して伝えたもので、記事によると、韓国空軍は特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」が11月中旬に中東で開かれるエアショーに参加するに当たり、沖縄で給油を受けたいと日本側に要請。自衛隊はこれを受け入れ、那覇基地で給油を実施する予定だったという。しかし、対象となる空軍機の一部が独島周辺を飛んでいたことが明らかになり、日本政府が抗議。韓国軍は「エアショーに向けた飛行訓練だった」と釈明した。

高市首相はこの給油計画に意欲を見せていたが、結局、政府内で「世論の理解を得るのが難しい」との声も強く、先月30日に行われた高市早苗首相と李在明（イ・ジェミョン）大統領大統領の初会談の直前に中止の方針が固まったという。日本政府関係者は「領土問題では譲れない。非常に残念だ」と述べたと伝えている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「独島は韓国の領土だよ」「日本は事実を認知し謙虚に受け入れろ。いつまでよその国の領土に執着し時間を浪費するつもりだ？」「こんな国のどこが友好国なのか。敵国だろ！」「独島周辺で毎日繰り返し飛行訓練をしてやれ」「すっぱり断交して、お互いに存在しない国としてシカトし合って過ごそう」など、怒りの声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）