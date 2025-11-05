俳優の北村有起哉（51）が主演を務めるフジテレビ連続ドラマ「小さい頃は、神様がいて」（木曜後10・00）は、東京郊外のレトロなマンションに住む3世帯の日常を描くホームコメディーだ。北村と、仲間由紀恵（46）演じるその妻がみせる何げないやりとりや感情の機微が放送を重ねるごとに視聴者の共感を呼び、じわじわと存在感を放っている。プロデューサーの田淵麻子氏がスポニチ本紙の取材に応じ、「今の時代だからこそ届けたい作品」とその企画の意図やドラマ作りの工夫を明かした。

脚本はヒットメーカーとして知られる岡田惠和氏。「いつかご一緒したかった」と考えていた田淵氏が、1年以上前から話し合いを重ね「意外と岡田さんは夫婦の話をやってこなかったと知り、今回大人の結婚をテーマにした作品ができたら」との思いで企画が成立した。

作中では、社会人として自立した長男（小瀧望）と大学生の長女（近藤華）を持つ北村と仲間の夫婦、阿川佐和子（72）と草刈正雄（73）が演じる老夫婦、小野花梨（27）と石井杏奈（27）が演じる同性愛カップルの3世帯の交流を軸に物語が進んでいく。「どの世代の方が見ても何かしら共感できるものがあるはず」との思いで年齢も関係性も異なる3組が選ばれた。

昨今は近所づきあいが希薄になりがちな世の中だが、作中では各家でホームパーティーを開催したりと交流する様子が描かれる。「核家族化が進む中、逆に地域の交流が復活してきた部分もある。そんな時代観も反映しています」と現代家族に向けてのメッセージも込められている。

ただ通常のドラマと異なるのが、はるか昔に仲間と北村が口約束した「娘が20歳になったら離婚する」という宣言が第1話から現実味を帯びること。その決断を巡って周囲の人物も動かされていく。田淵氏は「通常のドラマの場合は離婚するという決断がどうなるかが最終回に向けての見所となる。でも今作はその結論が途中に出る。その先の家族のあり方にも踏み込んでいく。そこが1つ新しいポイントではないか」と自信をのぞかせた。

もちろん主人公夫婦の決断の行方は視聴者にとって一番の関心事だが、登場人物それぞれが日常でみせる会話や所作も見所となっている。北村のちょっとした言動が仲間の地雷を踏み口論になったりと、家族を持つ者なら誰もが経験したことのあるシーンが数多くちりばめられており、女性だけでなく男性からの共感も多いという。

北村といえば名バイプレーヤーとして知られているが、本作では主演。田淵氏は「北村さんはプライベートが見えづらいからこそ色が着いていない。ちょっとイラッとさせつつも愛されなきゃいけない。その絶妙なラインを演じてくださるのは北村さんだった」と起用背景を説明。「逆に女性が主人公だと、子どもに対する思いなど女性の思いが押しつけがましくなってしまうかもしれない。だからこそ男性を主人公にすることに意義があった」と北村を主演に据えた狙いを明かした。

主人公夫婦だけでなく、6人のカップルがみせる会話劇も魅力。岡田氏の脚本に合わせて演者それぞれがどう演じるかアイデアを膨らませて現場に持ち込む。そこで相談しながらシーンを作り上げているという。田淵氏は「撮影シーンでなくても、前室では作中さながらのやりとりが現場では繰り広げられています」と笑う。そんなチームワークが生み出す令和のホームコメディーが、今後どう展開されていくのか注目が集まる。（【下】に続く）