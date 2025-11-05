待ってた、【GU × UNDERCOVER】新作！ 大人カジュアルに合う「最新パンツ」

毎回話題を呼ぶ【GU（ジーユー）】×【UNDERCOVER（アンダーカバー）】のコラボから、新作が登場。その中から今回注目するのは、シンプルながら個性が光る「ツイストパンツ」です。ストリートモードと上品さを兼ね備えたデザインは、大人のカジュアルスタイルにぴったりです。早くも完売カラーが出ているので、気になる人は早めのチェックがおすすめ。

さりげないアクセントになるねじれデザイン

【GU】「ツイストパンツ UNDERCOVER」\3,990（税込）

パンツの脇の縫い目部分をツイストさせた新作ジーンズ。ベーシックなジーンズにほんの少し変化を加えることで、洗練された着こなしに格上げできそうです。ウエストから裾にかけてほどよくゆとりがあり、脚のラインをきれいに見せてくれる予感。深みのあるネイビーはスウェットシャツを合わせてもカジュアルになりすぎず、大人のストリートスタイルに。

大人カジュアルを格上げするブルージーンズ

【GU】「ツイストパンツ UNDERCOVER」\3,990（税込）

ウォッシュ加工を施したブルーのジーンズは、ラフなこなれ感をコーデにプラス。ツイストしている縫い目の存在感が際立つので、シンプルコーデのおしゃれ度を底上げしたい人におすすめです。同素材のカバーオールジャケットと合わせて着るのもいいかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M