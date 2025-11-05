「ヤマモト休めよ…」 2連覇翌日、思わぬ場所で発見されツッコミ「十分だ」 MVPゆえの珍事
ドジャースがワールドシリーズ連覇
米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。その前日、思わぬ場所で「ヤマモト」が目撃され、「休めよ」とジョークが飛び交い話題となっている。
山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。10月31日（同11月1日）の第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、その翌日の第7戦は大ピンチの9回から連投し、延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。伝説の235球を刻んだ。
ドジャースがロサンゼルスへ戻る移動日となっていた2日（同3日）、思わぬ注目を浴びたのはNHL界の「ヤマモト」だった。セイバーズ戦でマンモスのカイラー・ヤマモトが得点。米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」のアイスホッケー専門Xが「ヤマモトが美しいゴールで同点に」と文面に記して動画を公開すると、米ファンから山本由伸を連想してツッコミを入れるコメントが殺到した。
「この男は何ができないんだ？！」
「ワールドシリーズでどれだけ投げたんだ、MVP取って、今これか？ 前代未聞だ」
「兄弟、休みの日を取れよ」
「休みなしだ」
「ヨシノブは何ができないんだ？ 君は休みの夜を得たんだよ！」
「十分だよ」
全米で生中継され、多くの注目を集めた今回のWS。連投し胴上げ投手になったうえにMVPを獲得したことで「ヤマモト」の名が知れ渡ったようだ。
（THE ANSWER編集部）