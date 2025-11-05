国宝「源氏物語絵巻」が10年ぶりに全点公開！徳川美術館開館90周年を記念した特別展が開催

徳川美術館の開館90周年を記念し、平安時代に描かれた現存最古の物語絵巻である、国宝「源氏物語絵巻」が10年ぶりに全点一挙公開されます。

紫式部が著した『源氏物語』を、文章（詞書）と絵で表した巻物「源氏物語絵巻」。平安時代から現代まで、物語の人気とともに何度も絵画化され、さまざまな「源氏物語絵巻」が作られてきました。

詞書の後ろに、その内容に呼応する絵をつないだ絵巻。右から左へ見る。 国宝「源氏物語絵巻」竹河（二）徳川美術館蔵

その中でも、現存する最古にして最高傑作とされるのが、徳川美術館と五島美術館（東京）が所蔵する国宝「源氏物語絵巻」です。数ある源氏物語絵巻の中で、国宝に指定されているのはこれらの作品だけ。そのため「国宝 源氏物語絵巻」という言葉は、いまではほとんど固有名詞のように使われています。

現存する国宝「源氏物語絵巻」は、江戸時代に尾張徳川家と阿波蜂須賀家を経て伝わったものです。両家への伝来経路は不明ですが、昭和に入り尾張徳川家の伝来品は徳川美術館、蜂須賀家の伝来品は五島美術館で所蔵されました。

国宝 源氏物語絵巻 横笛 徳川美術館蔵 右が詞書、左が絵。詞書の黒い部分は経年劣化で黒変した銀の装飾。

その他、断簡として現存しているものが9点知られていますが、そのうち2点は所在不明で、これらは同作の一部ながら国宝には指定されていません。

徳川美術館で開催される特別展「国宝 源氏物語絵巻」では10年ぶりに、国宝「源氏物語絵巻」とその断簡のすべてが一堂に公開されます。

徳川美術館開館90周年記念特別展「国宝 源氏物語絵巻」は、2025年11月15日（土）〜12月7日（日）の期間で開催されます。

開催概要

会期：2025年11月15日（土）〜12月7日（日）

開館時間：10時〜17時（最終入館は15時30分） ※混雑対応のため最終入館が通常より1時間早くなっております。ご注意ください。

休館日：月曜日（ただし、11月24日（月祝）は開館）、11月25日（火）

会場：徳川美術館 本館展示室

徳川美術館開館90周年記念特別展「国宝 源氏物語絵巻」