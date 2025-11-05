マンシー、ロバーツ監督が着用したジャケットが話題に

ドジャースは3日（日本時間4日）、本拠地のあるロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ連覇のパレードを行った。歓喜に沸く中、“世界一仕様”のジャケットが話題になっている。

ドジャースナインはこの日、全員お揃いのワールドシリーズ優勝記念Tシャツで登場。沿道に詰めかけたファンに手を振り、大谷翔平投手は真美子夫人と共に参加。山本由伸、佐々木朗希の両投手も笑顔を浮かべていた。

そんな中、注目を浴びたのは「ナイキ」が作成したドジャースの革ジャン。背中にはドジャースのマークと「world series champions」の文字が記されている。このジャケットはデーブ・ロバーツ監督、マックス・マンシー内野手らが着用していた。

ファンの間では密かに話題に。「販売しないかな？」「めちゃくちゃカッコよくて欲しい」「情報持ってる人ください」「マンシーも気に入ってると見た!! 似合ってたよね」「そのジャケットどこで手に入るの？」「マンシーのジャケットはどこで買える？」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）