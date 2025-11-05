次期「iPhone 18 Pro」では「豊かで温かみのある新色」が登場すると報じられています。

↑新色で人気はさらにアップ？（画像提供／アップル）

リークアカウントのInstant Digitalによれば、iPhone 18 Proでは、「コーヒー」「パープル」「バーガンディ」のうち少なくとも1つが新色として提供されるそう。

コーヒーはブラウン（茶色）系で深く土のような色合となり、バーガンディはレッド（赤）系で豊かな深紅色に茶色や紫のニュアンスが混ざり、より暗いワインのようなトーンになります。

以前の「iPhone XR」「iPhone 11」「iPhone 12」「iPhone 14」および「iPhone 14 Pro」ではラベンダーまたはパープルが用意されていましたが、これまでにコーヒーやバーガンディカラーのiPhoneは存在しませんでした。

コーヒー色のiPhone 18 Proが登場するとすれば、ゴールドの「iPhone XS」やデザートチタニウムの「iPhone 16 Pro」の良き後継者となるかもしれません。

さらに、Instant Digitalは2026年も「ブラック」のiPhone 18 Proは登場しないだろうと述べています。iPhone 17 Proは「シルバー」「ディープブルー」「コズミックオレンジ」で展開されており、同デバイスの歴史上初めてブラックやグレーのオプションがなくなりました。

iPhone 18 Proは来年の秋に発売されると予測されており、2nmプロセスで製造されたA20チップ、可変絞りのメインカメラ、「C2」モデム、簡素化されたカメラコントロールなどが特徴となる見込み。新カラーが登場することで、その人気はさらに高まりそうです。

