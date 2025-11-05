キー・ポイントは、メール共有管理システム「GrpMail」が、鹿児島県信用保証協会に導入されたことを発表します。

信用保証協会として初めての導入事例となり、2025年11月1日よりサービスが開始されています。

キー・ポイント メール共有管理システム「GrpMail」

導入先：鹿児島県信用保証協会

サービス開始日：2025年11月1日

「GrpMail」は、キー・ポイントが21年にわたり多くの企業に提供しているメール共有管理システムです。

安全でスムーズなメールによる情報共有を支えるサービスで、近頃では金融機関からの引き合いも増えています。

今回の導入により、メールの送信ミスや情報漏洩リスクを大幅に低減します。

「GrpMail」導入の背景

鹿児島県信用保証協会では、共有メールアドレスの運用における対応の不透明さや、従来の環境による業務負担の増加、PPAP運用継続によるセキュリティリスクといった課題がありました。

近年の金融庁の監督指針では、デジタル化の推進とリスク管理の強化が強調されています。

「GrpMail」の導入は、このデジタル化推進、リスク管理の一環として位置付けられており、営業店ごとの共有メールアドレス運用を可能にします。

これにより、個人アドレス支給による情報の分散や隠蔽によるリスクを抑えながら、お客様との効率的なコミュニケーションを実現します。

「GrpMail」の特徴

「GrpMail」は、複数人で一つのメールアドレスを共有し、一元的にメール管理を行える革新的なシステムです。

直感的に操作できるシンプルなユーザーインターフェースを備え、教育コストを削減しつつ、二重対応や対応漏れを防止します。

タグ機能によりメールの分類が簡単にでき、返信待ちのメールも見逃すことなく管理可能です。

20年の実績を持ち、安定したサポートと信頼性を提供するため、ビジネスの効率化に最適です。

「GrpMail」の主な機能

権限別管理：各ユーザーに適切な権限を設定し、運用の安全性を保ちます。上長承認機能：メールを外部に送信する際など、ユーザー権限毎に上長承認の要否を細かく設定できます。タグ管理：メールにタグを付けて管理し、検索や整理を容易にし、効率化を図ります。放置メール警告：未対応のメールがある場合にはアラートを出し、対応漏れを防ぎます。対応履歴：受信したメールの対応状況を一元管理し、透明性の高いコミュニケーションと円滑な引継ぎを実現します。通報機能：不審なメールを見た人が管理者に簡単に報告でき、サイバー攻撃のリスクを減らす事が可能です。PPAP方式に代わるファイル送信：ファイル転送サービス「WebFile」との連携オプションにより、安全なファイル受け渡しが従来の添付ファイルと同様の手順で実現可能です。

鹿児島県信用保証協会 コメント

当協会では各所属宛に届く膨大な数のメール対応の遅れなどが散見されていたことから、リスク管理に優れたメール管理システムの導入について検討を重ねてきました。

「GrpMail」は、メールアドレスを各所属で共有したままで，各担当者への振分けや履歴の管理などが一元的に可能となり、当協会の「デジタル化推進方針」に沿った業務の効率化と対応漏れの防止等に貢献するものと期待しています。

「GrpMail」はサービスの強化を進め、ユーザー基盤のさらなる拡大、そして日本のあらゆる企業のDXの実現を目指してまいります。

今回、信用保証協会として初めて鹿児島県信用保証協会に導入されたことを契機に、今後は全国の信用保証協会への展開も視野に入れて取り組んでいくとしています☆

鹿児島県信用保証協会に導入された、キー・ポイントのメール共有管理システム「GrpMail」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鹿児島県信用保証協会に導入！キー・ポイント メール共有管理システム「GrpMail」 appeared first on Dtimes.