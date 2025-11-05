静まり返った深夜、飼い主さんのお家にとある侵入者が現れました。その珍客とは…小さな蛾。パタパタと飛び回る蛾を見つけた瞬間、猫ちゃんたちのテンションは一気に急上昇。目をキラキラさせて追いかけるなど、まるで運動会のような大騒ぎに発展したそうです。投稿はX（旧Twitter）にて、274.2万回以上表示。いいね数は8.8万件を超えました。

【動画：深夜に侵入してきた1匹の虫→猫たちのテンションが上がって…】

深夜、迷い込んだ蛾一匹に大騒ぎする箱入り猫たち

今回、Xに投稿したのは「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さん。お家には7匹もの猫ちゃんたちが生活しているそうです。今回、事件が起こったのは深夜。ちょっとした隙間から、小さな蛾が部屋の中に入り込んでしまったそうです。

ふだんは各々マイペースに過ごしている箱入り猫ちゃんたちも、このときばかりは大はしゃぎ。蛾がひらりと飛ぶたびに、あっちへダッシュ、こっちへジャンプ。中には棚の上からベッドへ思いきり飛び降りる子もいて、飼い主さんも思わず目を覚ましてしまったそうです。

あまりの騒ぎに、飼い主さんも眠れずカメラを手に撮影開始。夢中で蛾を追う猫ちゃんたちを記録したそうです。そのため、翌日は少し寝不足気味。それでも、きっと猫ちゃんたちの元気いっぱいな姿に心は癒されたことでしょう。

ウィーン少年合唱団みたいな猫ちゃんたちにX民も爆笑

迷い込んだ蛾をみんなで追いかけていた猫ちゃんたち。

その様子を見たXユーザーたちからは、「立ち姿が柄が燕尾服みたいで赤い蝶ネクタイしたい。迷指揮者のタクト（蛾）に魅了されてますね。」「前の3人に気を取られて後ろに黒い子が居るの気づかなかった…とってもステルス…」「ニャーン少年合唱団」「めちゃくちゃ可愛い。特等席で聞けて羨ましいです」「途中から増えた！」などの声が多く寄せられていました。

多くの方が元気いっぱいな猫ちゃんたちを見て励まされたことでしょう。きっと今日も猫ちゃんたちは思わぬ珍客を心待ちにしているはずです。

写真・動画提供：Xアカウント「大島 淳之 / Atsuyuki Ohshima」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。