次世代の都市型モビリティを提案する電動自転車ブランド「ADO(A Dece Oasis)」は、「ADOブラックフライデーセール月間」を2025年11月1日(土)から11月30日(日)まで開催中です。

期間中、人気モデルを含む全ラインナップが期間限定の特別価格で提供されます。

ADO(A Dece Oasis)「ADOブラックフライデーセール月間」

期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

対象：ADO全電動自転車モデル

公式サイト： https://adoebike.jp/

ADO(A Dece Oasis)は、世界中で都市型ライフスタイルをサポートする電動自転車ブランドです。

高いデザイン性と最新技術を融合させ、通勤・通学、ショッピング、レジャーまで、日々の移動を快適かつスタイリッシュに変える製品を開発しています。

11月の「ブラックフライデーセール月間」では、このADOの電動自転車全モデルが特別価格で購入できます！

最新モデル「ADO Air」シリーズをはじめ、人気の「Carbon」「Air One」なども対象となる、年に一度のスペシャルセールです。

【＠Press限定特典】12,000円割引クーポン

クーポンコード： @PressADO

特典内容： セール価格からさらに12,000円割引

本発表にあわせて、特別限定クーポンが発行されています！

公式オンラインストアのチェックアウト時にクーポンコード「@PressADO」を入力すると、セール価格からさらに12,000円が割引されます☆

※クーポンは使用条件がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。

耐久性・安全性・走行性能にこだわり、都市部からアウトドアまで対応するADOのe-bike。

年に一度の特別なセール月間に、お得なクーポンを使ってスマートな都市型モビリティを手に入れるチャンスです。

電動自転車ブランド「ADO」が開催する「ADOブラックフライデーセール月間」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ADO Air」シリーズなど対象！ADO(A Dece Oasis)「ADOブラックフライデーセール月間」 appeared first on Dtimes.