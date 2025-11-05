2・3トン車クラスに対応！ヨロズ物流 CHAOYANGライトトラック用タイヤ「AZ712」

ヨロズ物流は、2025年10月より、「CHAOYANGライトトラック用タイヤ」を販売中です。

これまで4トン車からトレーラーといった大型車両向けを中心に展開してきましたが、新たにライトトラック向け製品がラインナップに加わりました。

ヨロズ物流 CHAOYANGライトトラック用タイヤ「AZ712」

発売時期：2025年10月

今回販売が開始されたのは、主に2トン・3トン車クラスの中小型トラック（ライトトラック）向け製品です。

ライトトラックは、日本国内では小回りの利く車両として需要が高く、宅配便・ルート配送・建設資材の運搬など、あらゆる現場で活躍しています。

こうした現場のニーズに応えるべく、ZCラバー社がこれまで培ってきた技術と品質管理のノウハウをもとに、耐久性・グリップ力・コストパフォーマンスのバランスに優れたライトトラック用タイヤを開発しました！

CHAOYANGブランドをより身近に感じていただくための新しい試みです。

CHAOYANGライトトラック用タイヤ「AZ712」

サイズ展開：「195/85R16LT」「205/85R16LT」

「AZ712」は、高飽和パターン設計により、耐摩耗性を大幅に向上させ、走行距離を飛躍的に延長させています。

また、ジグザグリブが、地域配送用途において優れたトラクション性能を発揮！

専用トレッドコンパウンドを採用し、より長い耐摩耗寿命と使用寿命を実現しているのも特徴です☆

大型車両向けタイヤを中心に展開してきたCHAOYANGブランドに、待望のライトトラック向けタイヤが登場。

耐久性とコストパフォーマンスに優れた新ラインナップは、日本の多様な物流ニーズを支えてくれそうです。

ヨロズ物流が販売する「CHAOYANGライトトラック用タイヤ」の紹介でした。

