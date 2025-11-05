建築物の美観と高い環境性能を両立！BLUERAY 意匠性太陽光パネル「Veil (ヴェール)」シリーズ

BLUERAYは、AE SOLAR(ドイツ)と連携し、建築物の美観と高い環境性能を両立させた次世代型の意匠性太陽光パネルを発表しました。

意匠性に優れた「Veilシリーズ」をはじめ、「FROST」「PETROGLYPH」「EMERALD」、サイディング調パネルのハイブリッドモデルなどがラインナップされ、2025年3月より発売されます（予約受付中）。

BLUERAY 意匠性太陽光パネル「Veil (ヴェール)」シリーズ

製品名： Veil (ヴェール)

発売日： 2025年3月(予約受付中)

価格： オープン

サイズ： 汎用品、オリジナルともに対応可

※2026年3月の展示会にて出店予定

BLUERAYとAE SOLARが連携し、建築設計と再生可能エネルギーの融合を目指す革新的な製品が登場！

これまでの太陽光パネルは、発電効率やローコストを重視するあまり、建築物の外観との調和が課題とされてきました。

今回の新製品群は、建築デザインに自然に溶け込む多彩な仕上げを実現し、意匠性を損なうことなく太陽光発電の導入を可能にします。

建築デザインに溶け込む意匠性

新製品は、木目調、石目調、原色カラー、無機調など、多彩な仕上げを実現。

特に風致地区や美観地区など、景観規制のある地域では設置が難しかった課題を解決します。

企業のコーポレートカラーに合わせるなど、設計者や施主の選択肢が大きく広がります。

景色に溶け込み、美しい景観を維持できるのが特長です。

優れた断熱性能

意匠性だけでなく、高い断熱性能を組み合わせているのもポイントです。

熱伝導率0.029W/mKという優れた断熱性能を持ち、従来のサイディング材と比較して約30％の断熱性向上を実現しています。

これにより、夏季には屋内温度を最大3.2℃抑制し、冬季には2.8℃の保温効果を発揮。

空調負荷を最大40％軽減することで、GX志向型住宅やZEH住宅にも迎合します！

高い耐久性と発電性能

耐久性においても、特殊処理により紫外線・雨・温度変化に強くなっています。

軽量設計(1m2あたり約7kg)により施工性にも優れ、工期短縮とコスト削減にも貢献。

発電性能に関しても、最大出力265W(S-182HCモデル)のほか、汎用品650W(2383×1302)タイプなど大きさも柔軟に対応可能です☆

30年製品保証・30年出力保証を標準装備し、住宅のみならず商業施設や公共建築にも幅広く応用できます。

建築の美観を維持しながら、高い環境性能を実現する次世代の太陽光パネル。

意匠性と性能の両立を図ることで、設計者・施工業者・施主の三者にとって理想的な選択肢となります。

BLUERAYがAE SOLARと連携して発表した、意匠性太陽光パネル「Veil (ヴェール)」シリーズの紹介でした。

