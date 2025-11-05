スマホをつなぐだけで、一瞬でワイヤレス化！GetPairr「GetPairr Vista 2.0」

「GetPairr(ゲットペア)」は、純正CarPlay／Android Autoをワイヤレス接続に変える超小型アダプター「GetPairr Vista 2.0」をAmazonにて新発売しました。

2025年11月4日から11月20日までの期間、40％OFFとなる発売記念キャンペーンも実施中です。

GetPairr「GetPairr Vista 2.0」

価格：7,880円(税込)

販売場所：Amazon

「GetPairr Vista 2.0」は、車載USBポートに挿すだけで、有線ケーブルの煩わしさを解消し、エンジンをかけた瞬間に自動でスマホと接続するアダプター。

手軽さとスマートさを両立した、新しいドライブ体験を提供します。

※本製品は、車載ディスプレイが「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している車種のみご使用いただけます。

GetPairr Vista 2.0 40％OFF割引キャンペーン

キャンペーン期間： 2025年11月4日〜11月20日

割引率： 40％OFF

クーポンコード： EFNVPUB8

通常価格： 7,880円(税込)

割引後価格： 4,728円

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1

※クーポンは期間中のみ有効です。数に限りがございます。

有線接続をワイヤレス化

純正の有線CarPlay／Android Auto環境をそのままワイヤレス化！

ケーブルの抜き差し不要で、ナビ・音楽・通話・メッセージなどの機能をワイヤレスで快適に利用できます。

iPhone／Android両対応

iPhoneのCarPlay、AndroidスマホのAndroid Autoどちらにも対応。

機種を問わず、家族や同乗者との共有もスムーズです。

Bluetooth＋Wi-Fi通信による安定した接続を実現します。

自動接続で快適ドライブ

初回ペアリング後は、次回以降エンジン始動時に自動接続されます。

毎回の設定操作が不要で、車内に乗り込むだけでCarPlay／Android Autoが立ち上がるため、日常の利便性を大幅に向上させます☆

簡単2ステップで接続完了

使い方はとても簡単です。

1) 車のUSBポートに本製品を差し込みます。

2) スマホで製品名のBluetoothを選択してペアリング。

たったこれだけで、すぐにワイヤレスCarPlay／Android Autoが起動し、専門知識不要で誰でも簡単にセットアップ可能です！

有線アプリをそのまま利用可能

スマホ側で有線CarPlay／Android Autoに対応しているアプリ(Googleマップ、Appleマップ、LINE通話、Spotifyなど)は、ワイヤレス接続後も同様に使用可能。

映像や音声の遅延も少なく、シームレスな操作体験を実現します。

本製品は、車載ディスプレイが「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している車種のみで使用できます。

ワイヤレスCarPlay専用車や、純正ナビが非対応の場合は利用できないため、事前に車両の取扱説明書またはメーカー仕様の確認が必要です。

面倒なケーブルの抜き差しから解放され、車に乗るだけで自動的にスマホが接続されるスマートなドライブ体験。

iPhoneとAndroidの両方に対応しているので、家族や友人と車を共有する際にも便利です！

GetPairrの「GetPairr Vista 2.0」と、お得な40%OFFキャンペーンの紹介でした。

