血行の様子を見られる！MTG 毛細血管観察スコープ「VITAL SCAN(バイタルスキャン)」

MTGは、血流に着目した健康意識向上の取り組みとして、指先の毛細血管の様子を観察できるスコープ「VITAL SCAN(バイタルスキャン)」の販売を、2025年11月5日(水)より開始します。

パートナー施設等に向けた販売となり、VITAL SCANの設置により、簡便な方法で毛細血管を観察することができ、普段なかなか見ることができない血行の様子をご自身の目で確認出来ます。

MTG 毛細血管観察スコープ「VITAL SCAN(バイタルスキャン)」

販売開始日：2025年11月5日(水)

MTGが販売を開始する「VITAL SCAN(バイタルスキャン)」。

身体の状態への気づきを得ることで日々の健康意識向上に貢献するアイテムです。

VITAL SCAN(バイタルスキャン)とは

「VITAL SCAN(バイタルスキャン)」とは、指先を観察台にのせるだけで毛細血管の血行の様子を観察できるスコープです。

専用アプリを手持ちのPCにインストールすれば、シンプルな操作で毛細血管の様子をPC画面に映し出すことができます。

毛細血管は、栄養や酸素を全身に届けるとともに、余分な老廃物を体外に排出する特別な役割を担っています。

その状態を正確に把握することで、身体の微細な変化を的確に読み取ることが期待できます☆

これまでの取り組み

MTGは、2025年7月16日(水)〜19日(土)にインテックス大阪にて開催された「はたらく現場の環境展(JIOSH+W)」に出展しました。

来場者にVITAL SCANを体験いただき、ご自身の毛細血管の様子を気軽に観察できる機器として「自分自身の血管をはじめて見た」「血管が見えることで健康状態に興味がもてた」など好評を得ました。

VITAL SCAN設置場所

VITAL SCANは以下の店舗に設置されています。

ReD 渋谷ヒカリエ ShinQs店ReD ららぽーと富士見店

※当日の込み具合などによって実施していない日もございます。予めご了承ください。

今後設置ポイントは順次拡大する予定です。

身体の状態への気づきを得ることで日々の健康意識向上に貢献する「VITAL SCAN」。

パートナー施設等で、自分の毛細血管をチェックできる機会が増えていきそうです。

MTGがパートナー施設等に向けて販売を開始する、毛細血管観察スコープ「VITAL SCAN(バイタルスキャン)」の紹介でした。

