故・村下孝蔵さん、デビュー45周年記念“名曲選”発売 「初恋」「踊り子」新たなMVも収録
1999年に46歳の若さで亡くなったシンガー・ソングライターの村下孝蔵さんのデビュー45周年を記念したCDとBlu-rayによる3枚組アルバム『続・初恋物語〜村下孝蔵名曲集〜』が、12月17日に発売される。
【ランキング】名曲「初恋」はオリコン1位獲ってない!?村下孝蔵さん作品ランキング
リリースから42年、今また「初恋」が世代を超えて愛聴されている村下さん。本作はデビュー45周年を記念して、あらためて村下さんの才能や魅力に光を照らし、一人でも多くの人々にその存在を伝えたいという願いが込められた作品。
2枚のCDには厳選された名曲を収録。ボーナストラックとして過去作品から3タイプの「初恋」を収録、特に「初恋」（デモテープ）は歌詞の変化と共に曲の完成までのプロセスが解る貴重な音源。また、Blu-rayには代表曲「初恋」と「踊り子」を村上保氏の印象的な“きりがみ”を使って新たに制作されたミュージックビデオ（MV）が収録される。ジャケットなどにも村上氏の“きりがみ”を使用し、アルバム全体で村下さんの世界観を表現する。
