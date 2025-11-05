今シーズンでレースアンバサダー（レースクイーン）を卒業することを発表している辻門アネラ（31）が4日までにインスタグラムを更新。担当するチームの優勝、総合優勝3連覇を報告した。

辻門は「Supergt 1号車は見事優勝。そしてシリーズチャンピオン3連覇を獲得しました」と、2日に栃木・モビリティリゾートもてぎで行われた自動車のスーパーGT最終第8戦の決勝で、担当するチームが優勝。総合優勝3連覇したことを報告、動画を公開した。

そして「auサーキットクイーン3年間 毎年シリーズチャンピオン、、。なんか。すごいです。本当に。auサーキットクイーンとしてレースアンバサダーを引退できてとても幸せです」と思いをつづった。

続けて「そしていつもサーキットまで応援にきてくれて、横断幕を貼ってくださり、一緒にレースを盛り上げて下さったファンの方々。今年も素敵な花束をありがとうございます」と感謝を記し、「Supergtレースアンバサダーは今日で最後でしたが、7年間本当に楽しい思い出ばかり。本当の最後はSF鈴鹿です！ 最後まで楽しもうね」と呼びかけた。

この投稿に「年間チャンピオン率100％はすごい」「勝利の女神様のアネラちゃん」「有終の美を飾って終わるなんて、なんで素敵なんでしょう」などのコメントが寄せられている。