女優でモデルの堀田茜（33）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。「結婚式を挙げました」とウエディングドレスや白無垢（むく）姿を投稿した。

「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！」とデコルテを大胆に露出した純白のドレスショットを公開。さらに「夢だった白無垢で茜霧島の鏡割り」とつづり、髪を後ろでまとめた白無垢姿で、名前の「茜」が入った酒樽の前に立ったショットなども披露。「TASAKIのティアラもよく見ると小さなパールが揺れていて、ため息が出るくらい可愛かった…ハート とにかくたくさん試着した中で見つけたGeorges Hobeikaのドレスは、鳥やお花の細かい刺繍やビーズがあまりにも美しくて、見た瞬間これです！となりました。悩んだことも辛かったトレーニングもエステも美容三昧の日々も全部一生の思い出。笑 頑張った分だけいい思い出になるよと、友人の言葉を信じて突き進んだけど、本当にそうだった！ 沢山の方の協力のおかげで最高の一日になりました」と笑顔いっぱいの写真が並んだ。

ファンやフォロワーからも「世界を平和にできる美女」「かわいすぎる」「とっっっっっっても綺麗」「本当の美人」「本物のプリンセス」「素敵なドレスでうっとり」「表情もめっちゃ乙女」「旦那様見つめる眼差しにキュン」「幸せそうでなにより」「お幸せに！」「出川サン来たのかな？」などのコメントが寄せられた。

堀田は東京都出身で、09年に「第12回全日本国民的美少女コンテスト」本選出場をきっかけに芸能事務所オスカープロモーションに所属。13年11月から20年10月まで人気女性ファッション誌「CanCam」の専属モデル。15年から日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」の「出川ガールズ」として出演するようになり、身体を張ったパフォーマンスも話題に。20年9月に芸能事務所トップコートへ移籍。ドラマや映画にも主演多数。血液型B。24年4月に一般男性と結婚したことを公表していた。