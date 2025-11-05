

『地方女子たちの選択』を手がけた山内マリコ氏に話を聞いた（写真：今井康一撮影）

【写真】インタビューに応じる山内マリコさん

子どもを産める年代の女性人口に注目した「消滅可能性都市」がクローズアップされる今、地方出身・在住の「地方女子」にも目が向けられている。タイムリーに今年7月、出版されたのが『地方女子たちの選択』（上野千鶴子・山内マリコ著、藤井聡子協力）。

そこで2012年のデビュー作『ここは退屈迎えに来て』以来、地方女子を主役にした小説を発表してきた山内マリコ氏に、地方女子の「産む」「産まない」の現状について聞いた。

【あわせて読む】｢結婚は？｣｢子どもは？｣―地方女子が語り始めた｢生きづらさ｣の正体。"当たり前"を見つめ直す26歳女性のまなざし

背負わされる「子どもを産み育てる役割」

同書は、山内氏と上野氏の出身地、富山県にフォーカスし、地方女子の思いを伝えるノンフィクションだ。核になるのが、藤井氏がインタビューした富山出身者・富山に残った人・UターンまたはIターンで富山在住の人のいずれかに当てはまる、さまざまな年代の女性14人のライフストーリー。

「富山が好き」と語る人も多いが、印象に残るのは女性が地方で生きる困難さだ。要因の一つには、子どもを産み育てる役割を背負わされることがある。

14人のライフストーリーを知り、山内氏は「自分は富山の現実を全然わかっていなかったのか」と衝撃を受けた。



山内マリコ（やまうち・まりこ）／小説家、エッセイスト。1980年、富山県生まれ。大阪芸術大学映像学科卒。2008年「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞。2012年『ここは退屈迎えに来て』（幻冬舎文庫）でデビュー。著書に『あのこは貴族』『一心同体だった』（いずれも集英社文庫）、『メガネと放蕩娘』（文春文庫）、『結婚とわたし』（ちくま文庫）、『マリリン・トールド・ミー』（河出書房新社）、『逃亡するガール』（U-NEXT）など多数（写真：今井康一撮影）

連載「産むも、産まぬも」では、出産・子育て・パートナーシップ・キャリアなど、“産む／産まない”という選択にまつわる経験や考えを語ってくださる方を募集しています。性別や立場は問いません。「誰にも話せなかったことを、言葉にしてみたい」「同じように悩む誰かの力になりたい」そんな思いを持つ方の声を、丁寧に取材・掲載します。ご協力いただける方はこちらのフォームからご応募ください。

「私が幼い頃は父がサラリーマンで、母が専業主婦、兄が1人の核家族。学校にも自分と似たような属性の人が多く、自分は“普通”という意識が強かった。むしろその普通から逃れたくて、 “ロードサイド文化”の中で必死にサブカルチャーを求めて育った」と自身を説明する山内氏。

ロードサイド文化とは、幹線道路沿いに、ファミレスや家電量販店といったチェーン店などが並ぶ商業文化のことである。

地方女子という特性は、「自分自身を小説で表現するには何を書くべきか格闘するうちに見えてきた。ありきたりな特性のはずなのに、実は小説であまり正面から描かれていなかった」と気づき、テーマに据えてきた。

地方に暮らす女性たちが受けてきた抑圧

東京に暮らして長いが、「富山へは出張も含めてよく帰省し、帰るたびに兄や友人などの話を聞き、街を歩いて、地方の生活圏のリアリティを忘れないようにしています」と話す。

にもかかわらず、富山ゆかりの女性たちが受けてきた抑圧は、山内氏の想像を超えていた。

「1959年生まれのかずこさん（仮名）はバブル世代。日本が経済的にもっとも豊かだった時代に20〜30代を迎えています。

でも『女だから』と四年制大学には進学させてもらえず、結婚すると家事や子育てはもちろん、夫の両親のハードな介護も担った。氷河期世代、貧乏クジ世代に属する私には、とても華やかに見えていた世代の女性が、こんなに“嫁”という立場の重さを背負っていたことに驚きました」

かずこさんは20代で2人の娘を産んだが、農家の長男の嫁で、姑や周囲から「跡取りは？」と言われ続けた。酒乱だった舅を看取ると今度は姑、その次は実の両親の介護を全部担わされている。



（写真：今井康一撮影）

女性は結婚し子育てをするのが当たり前とされ、明治後半に制度化された家父長制の影響を色濃く引きずる土地柄。富山県は共働き率も高いが、「実態はお母さんが家のことを全部やりながら、パートタイムで働いているケースが多い。『共働き率が高い』＝『リベラルな家庭』というイメージとは真逆の現実」という。

「2000年代半ばまでは、若者が夢を追いかけることを称揚している時代の空気を感じていました。当時は女子だからといって、夢が制限されるなんて思っていなかった。

ただ、30歳を過ぎてもまだ夢を追っていたのは私だけで、地元在住の同級生は30歳になる前に結婚するのが“普通”。あれほど“普通”が嫌だった私ですら、その“普通”を目指したほど、無言の結婚プレッシャーは大きい。どの道を行ったとしても、女子だけが夢と結婚はトレードオフでしか得られなかったんだという現実に、年を重ねてから気づいた」

結婚したのは34歳だったが、親から急かされたことはない、という山内氏。それでも、先入観は子どもの頃から刷り込まれていた。

「両親が、40代で独身の先生を『どうして結婚してないんだろう』と訝しんでいる様子や、子どものいない夫婦を憐れんだように話しているのを、私はしっかり聞いていて、価値観として取り込んでいました。ある年齢になっても独身でいることや、結婚しても子どもがいないことは、特殊な、“普通じゃないこと”という考えが、知らず知らず植えつけられていました」



（写真：今井康一撮影）

自分の中の先入観やバイアスに気づいた

その影響か、30歳が近づくと強烈な結婚願望に苦しめられた。昔の映画や書籍などで結婚について研究を始め、「これだけ女性を煩悶させる結婚ってなんなのか、突き止めたくて本を読みあさる中で、フェミニズムにたどり着きました。結婚が女性にとってどんなものか理解したうえで、作家になる夢が実現して、自分に経済力がついてから結婚に踏み切りました」と振り返る。

結婚後は、子どもを授かりにくい身体で、自然に任せるうち、自らは「チャイルドフリー」な「消極的子なし」になったと例える。

それでも、「昭和の標準世帯で育っているので、家族は子どもがいて初めて成立するという先入観はあります。自分たち夫婦が“家族”という感覚は薄く、タッグを組んだパートナーと思っています」と自分の中のバイアスにも気づいている。

「子どもを産んで孫の顔を見せてくれたら幸せ、と思っている人が圧倒的に多い」地方の現実。

山内氏は「自分が子どもを持たなかったことで、これまで標準世帯というマジョリティー側に安住して、とても鈍感だったことに気づいた。

小学生の頃、母子家庭の友達がいたんですが、彼女の気持ちを考えずに、私は『父親にどこどこへ連れて行ってもらった』、という話をしていました。そういった会話でその子が悲しい思いをしたこともあったのでは、と今になって思います。

マジョリティーに属していると、マイノリティーへの配慮が雑になるんです。自分がマイノリティーになったことで、かつての自分のグロテスクさにも気づかされました。

子どもの頃から馴染んだ“当たり前”の先入観は、そこに固執するのではなくて取り除いたほうが、ずっと生きやすくなる。地元の当たり前を見直す意味でも、地方に生まれた女性は、チャンスがあれば一度は外に出て客観視したほうがいい」と指摘する。

子どもを持つことについては、「社会的なプレッシャーから『産まなきゃ』と焦るのではなく、自分の内側から出てくるものを信じる」ことをすすめる。その根拠は「婦人科の先生のアドバイスもあって、自分の内側から『子どもが欲しい』気持ちが噴出したら、不妊治療も検討しようと思っていました。でも、その衝動は来なかった」ことと話す。

それでもなお、揺れる思いはある。





「近所に若い夫婦が越してきて、ベランダにロンパースが干してあった。その子がもう5歳くらいになっているのを見ると、子どもの成長ってすごいなぁと思うし、産んでおいてもよかったかな、とチクッとすることもあります。

自分は血をつないでいない、と思うこともあります。でも、今の夫婦2人の状態が幸せというか、自分たちの性分にすごく合っているのは事実」と言う山内氏。

その理由について「家事の分担などでしっかりぶつかり合ってケンカしまくった挙句、なんでも腹を割って話せる関係に落ち着きました。結婚して10年。大人の2人暮らしならではの、人様の前では絶対に言えないようなキツいブラックジョークを日々飛ばし合って笑っています。誰に遠慮する必要もなく、プレッシャーもなく、解放されて生きています」と話す。

子どもを巡る多様性は人類の「当たり前」

子どもを産み育てるのが当たり前で、女性が子育ての中心を担う。そういう価値観は地方に限らず今でも主流を占めている。だからこそ、子どもがいない人は引け目を感じがちで、マイノリティであるという自覚が自分を不幸にしている場合もある。しかし、昔はもちろん医療が進んだ今でも、子どもは望めば必ず授かるものではない。

また、望んでいない人は、その事実を引け目に感じがち。しかし、日本が皆婚社会でこぞって子どもを産んだのは、昭和半ばの約20年ほどだけだ。その時期ですら授からない人はいた。そして、その前もその後も、結婚しない人や子どもを持たない人は常に一定数いる。

子どもを巡る多様性は、人類の「当たり前」でもある。人口減少が社会問題になってしまうのは、戦後数十年で人口が大幅に拡大したからだ。子どもを産まない現役世代を責めてよいなら、その前に産み過ぎた彼女たちの祖父母や親世代も咎（とが）めることができてしまう。しかし、時代の影響を受けた個人の選択は、批判できるものなのか。



（写真：今井康一撮影）

地方女子が直面する現実は、誰もが結婚し子どもを産み育てるもの、という先入観が社会を窮屈にしていることを明らかにする。そうした前提がない社会になって初めて、女性も男性と同等の待遇で仕事ができ、多様な人が地域や親族親戚に受け入れられるのかもしれない。

さらに、子どもが私物化されずに尊重され、社会で見守り育てる了解ができれば、子どもを持った人も抱え込まされた重荷が減るのではないだろうか。

【あわせて読む】｢結婚は？｣｢子どもは？｣―地方女子が語り始めた｢生きづらさ｣の正体。"当たり前"を見つめ直す26歳女性のまなざし



連載の一覧はこちら

（阿古 真理 ： 作家・生活史研究家）