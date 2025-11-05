タレントのイモトアヤコ(39)が、ハイエースのキャンピングカーをメンテナンスしている休日の様子を公開した。

【映像】約600万円！こだわりのキャンピングカーでキャンプを満喫するイモト

2024年11月8日、YouTubeチャンネルで車両本体価格約600万円の憧れだったというキャンピングカーの納車を報告していたイモト。動画では内装をウッド調にカスタムしたことなど、こだわりを明かしていた。その後もSNSで、デイキャンプや車中泊キャンプに初挑戦するなど、キャンピングカーライフを満喫する様子を発信しており、2025年10月30日に更新したInstagramのストーリーズでは、キャンピングカーでキャンプをするという仕事があったことを明かしていた。

「まずは愛車ハイエースの洗車でございます」

11月4日はYouTubeチャンネルに、アクティブに行動する休日の様子を投稿。「まずは愛車ハイエースの洗車でございます。次の日に車を取材するというお仕事が入っていまして、そのためにきれいにしてみようかなというところでございます」と綴っている。

愛車のメンテナンス後は、ラーメンフェスに行ったことや銭湯を満喫したことなどを紹介しているイモト。

充実した休日の様子にファンからは、「まさにパーフェクト！」「ハイエースいいですね また、キャンプ動画お願いします」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）