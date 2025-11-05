電動マカン初設定の「GTS」は0-100km/h加速を3.8秒でこなす

Porsche Macan GTS｜ポルシェ・マカンGTS

マカンに新グレード「GTS」が加わった。最上級グレード「ターボ（税込1541万円）」と「4S（税込1244万円）」の間を埋める、パフォーマンス志向のグレードだ。

GTSの3文字は1963年の「904カレラGTS」以来、ポルシェ愛好家の間で特別な評価を得ており、フル電動マカンにも初めてこの象徴的な頭文字が付けられた。新たに加わったマカンGTSは、優れたドライビングダイナミクスと卓越した加速性能を備えており、0-100km/h加速タイムはわずか3.8秒、0-200km/h加速タイムは13.3秒を実現。最高速度は250km/hに制限されている。

2モーター合わせた最高出力は380kW（516ps）。ローンチコントロール使用時オーバーブーストにより420kW（571ps）にまで上昇する。最大トルクは955Nm（97.4kgf-m）だ。

リヤ重視の重量配分、低重心、インテリジェントなパワーマネジメントを組み合わせたマカンGTSは、真のスポーツカースタイルでパワーを発揮する。高速反応電子制御ポルシェトラクションマネジメント（ePTM）を備えた4WDシステムに加えて、ポルシェトルクベクトリングプラス（PTVプラス）も標準装備。リヤモーターのすぐ後ろに配置された電子制御ディファレンシャルロックはトラクションと俊敏性を高め、48：52というリヤ寄りの前後重量配分を実現した。

マカンGTSは、モデルラインナップの中で最も低い重心を特徴としている。エンジニアは、レベルコントロールとポルシェアクティブサスペンションマネジメント（PASM）を備えたスポーツエアサスペンションを特別に改良した。10mmローダウンした車高のほか、専用のダンパーとアンチロールバーのチューニングにより優れた俊敏性とコーナリング精度が得られ、オプションのリヤアクスルステアリングでさらに強化することもできる。

マカンGTSのエモーショナルな特徴はそのサウンドにも反映されている。PESS（ポルシェエレクトリックスポーツサウンド）機能は、それぞれ異なる特徴を備えた「スポーツ」モードと「スポーツプラス」モードの2つのGTS専用のサウンドプロファイルを提供。

スポーツクロノパッケージが標準装備されるのもGTSの特色。タイカンでお馴染みのサーキットモードが追加され、高負荷な走行に備えることができる。このモードではバッテリーの冷却レベルを高め、熱の蓄積による電力損失（ディレーティング効果）を最小限に抑え、持続的な負荷の下でのパフォーマンスが著しく向上する。

ブラック塗装のディテールなどによりGTSらしいルックスを表現

洗練されたスタイリングも見どころだ。エクステリアは、すべてのポルシェGTSモデルのシグネチャーエレメントを定義するフロント、サイド、リヤのさまざまなブラック塗装のディテールによって特徴付けられている。特に印象的なのはティンテッドマトリックスLEDヘッドライトと、エアブレード上部の力強い輪郭のアウターエッジだ。

ポルシェは2026年初頭から、マカン全モデルに新しいフロントおよびリヤエプロンを含む新しいスポーツデザインパッケージを導入する。GTS専用のスタイリングが施される新型マカンGTSは、このパッケージを採用した最初のモデルだ。インサート、サイドブレード、ホイールアーチトリム、アダプティブリヤスポイラーリップなどのコントラストエレメントはブラック仕上げとなる。

サイドスカートはリヤに向かって幅を広げるデザインで、このモデルの目的意識に満ちたルックスに貢献している。そしてリヤ下部は、ブラックのトリムと強調されたディフューザーパネルを備えた特徴的なデザインで、テールライトはヘッドライトに合わせて着色されている。アンスラサイトグレーの21インチマカンデザイン軽合金製ホイールは標準装備で、同じ仕上げの22インチRSスパイダーデザインホイールがオプションで用意されている。

新型マカンGTSの導入により、ボディカラーには3色の新色が追加された。人気の高かったクレヨンが復活し、GTS特有のカーマインレッド、そしてマカンでは初となるルガーノブルーが加わった。ポルシェエクスクルーシブマニュファクチャーでは、ポルシェカーコンフィギュレーターで選択可能な15色に加え、Paint to Sampleプログラムを通して約60色のカラーが用意されている。

内装はブラックのスムースレザー仕上げのエレメントを備えたRace-Texトリムがスポーティ

インテリアはスポーティな外観をさらに際立たせるために、ブラックのスムースレザー仕上げのエレメントを備えたRace-Texトリムを採用。Race-Texは、ヒーテッドマルチファンクションGTスポーツステアリングホイール、センターコンソールとドアパネルのアームレスト、ダッシュボードに用いられている。アダプティブ18ウェイ・アジャスタブルスポーツシートのセンターパネルもRace-Tex製で、シートボルスターとヘッドレストはスムースレザー仕上げだ。

オプションのGTSインテリアパッケージにより、フル電動マカンでは初めてエクステリアとインテリアのカラーコーディネイトが可能になったのもニュース。このパッケージはボディカラーに合わせてカーマインレッド、スレートグレーネオ、ルガーノブルーから選択できる。

シート、ステアリングホイール、ドアパネル、ダッシュボード上部に施されたコントラストカラーのデコレーティブステッチは、シートベルト、シートの“GTS”ロゴと同様にそれぞれのカラーで仕上げられる。ステアリングホイールには、カラーマッチの“GTS”ロゴのバッジもあしらわれる。このパッケージにはカーボンインテリアパッケージも含まれ、ステアリングホイール、ダッシュボード、ドアパネルにカーボンファイバートリムが追加される。

GTSのテーマはデジタルコックピットにも反映されている。センターディスプレイの3D車両ビジュアライゼーションには実際のエクステリアカラーが反映され、メーターパネルには“GTS”ロゴが表示される。標準装備のスポーツクロノパッケージの多くの機能（ラップタイム計測、テレメトリー記録、セクター分析など）は、センターディスプレイのアプリからアクセスできる。

このほか、マカンモデルレンジ全体に導入された最新のアップデートの恩恵も受けており、ドライバーアシスタンスシステムとデジタル機能に関してさらなる改良が施されている。具体的には、物理キーに追加されたポルシェデジタルキー、新しいパーキングアシスト機能、AI対応ボイスパイロット、車内ゲームの拡張などが挙げられる。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4805×全幅1952×全高1613mm

ホイールベース：2893mm

最小回転半径：6.05m（リヤアクスルステアリング装備車は5.55m）

乗車定員：5人

荷室容量：前84L／後476～1348L

車両重量：2395kg

モーター最高出力：420kW（571ps）

モーター最大トルク：955Nm（97.4kgf-m）

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：3.8秒

0-200km/h加速：13.3秒

最高速度：250km/h

税込車両価格：1396万円