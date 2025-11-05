BTS・JIMIN＆JUNG KOOKが除隊から1週間後に旅へ…！ “グクミン”のオフモード全開な『Are You Sure?!』シーズン2配信決定
BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信されることが決定した。（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）
BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティー『Are You Sure?!』。昨年配信され大きな話題となった本シリーズが、シーズン2として再びディズニープラスに戻ってくる。
【写真】スイスの雄大なアルプスを背景にポーズをとるJIMIN＆JUNG KOOK
除隊から1週間後の旅はJIMIN＆JUNG KOOKにとっても特別。どこへ行くのか、いつ行くのかも知らず、驚きに満ちた旅へと出発。2人だから楽しい、2度目だからもっとワクワクする、JIMINとJUNG KOOKの予測不能な友情旅が始まる。スイスからベトナムまで小さなキャリーバッグ一つだけを持って始まるこの旅の結末は「これでいいの？（Are You Sure？）」なのか、「これがいい？（I’m so sure!!）」なのか？
このほど、解禁されたティザーポスターは、ふたりの旅の行方を想起させるようなカラフルでポップなトラベルステッカーが散りばめられた楽しいビジュアル。 また、旅先でさまざまなアクティビティに挑戦する2人の姿が写る場面写真もお披露目となった。最初の旅先であるスイスの雄大なアルプスを背景にポーズをとる2人や、もうひとつの目的地ベトナム・ダナンで夜のボートクルーズを楽しむ姿など今回も2人のリラックスした素顔が満載。たくさん食べて、遊んで、笑いとロマンに満ちたJIMIN＆JUNG KOOKの12日間の旅となっている。
