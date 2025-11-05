【ディオール ホリデー2025】煌めきと幸福感を纏う♡「リップマキシマイザー」

ホリデーシーズンを華やかに彩るディオールの限定コレクションが登場。2025年11月14日（金）より発売される「ディオール バックステージ ホリデー 2025」では、大人気の「ディオール アディクト リップ マキシマイザー」に2つの限定色が仲間入り。冬の光をまとったようにきらめくホログラフィックな輝きと、心まで満たされる潤い。唇からはじまるホリデールックで、特別な季節をドラマティックに演出して。

冬限定♡ホログラフィックに輝く2つのリップ



ディオール アディクト リップ マキシマイザー

「ディオール アディクト リップ マキシマイザー」は、唇をふっくらとボリュームアップ※1しながらケアしてくれる人気アイテム。今回のホリデー限定では、2つの特別なシェードが登場します。

110 フロステッド オパール：ピンクとヴァイオレットの繊細なラメが透明感を引き立て、まるで冬のダイヤモンドダストのよう。

111 パーリー ピーチ：ピーチベースにピンク・ゴールド・ミントなど多彩なラメを散りばめ、温かみと多幸感をプラス。

各4,730円（税込）で数量限定発売。思わず視線を奪う煌めきで、冬の唇を主役に。

1 メイクアップ効果

SHEGLAMハイライターで叶う♡ナチュラルで上品な光をまとう秋冬メイク

ツヤ肌を叶えるマッチングパレットも注目



バックステージ グロウ マキシマイザー パレット

リップと合わせて楽しみたいのが、「バックステージ グロウ マキシマイザー パレット」（各6,930円・税込）。

透明ジェルベースにパールを閉じ込めたパウダーで、チーク・ハイライト・アイシャドウとしてマルチに活躍します。

限定リップと同じシェード構成の002 フロステッド オパール グロウ、003 パーリー ピーチ グロウを使えば、メイク全体に統一感と透明感をプラス。

肌のうるおいを保ちながら、まるで発光しているような自然なツヤを演出します。

うるおいと幸福感をもたらす“ケア×美発色”



リップ マキシマイザー

90%※2自然由来成分を配合したリップ マキシマイザーは、チェリーオイル※3とヒアルロン酸※4による保湿効果で、1日中うるおいが続きます。

ホリデーの特別な瞬間にふさわしい、華やかでエフォートレスな輝きを叶える一本。ディオール バックステージならではの繊細なツヤと、プロが仕上げたような立体感を、指先ひとつで簡単に。

2 自然由来指数90%（水0%を含む）ISO16128準拠

4 ヒアルロン酸Na（保湿成分）

ディオールが贈る“煌めきの魔法”で冬を楽しんで



「ディオール バックステージ ホリデー 2025」は、光をまとうような透明感と、心に残る幸福感をもたらす特別なコレクション。

限定リップとパレットのハーモニーで、冬の装いに華やかさをプラスしてみてはいかがでしょうか。

ディオールが贈るホリデーの魔法で、自分だけのきらめきを見つけて♡ぜひこの機会にチェックしてみて下さい。