昨年6月に脊髄梗塞を発症した「体操のお兄さん」ことタレントの佐藤弘道（57）が5日までに自身の公式インスタグラムを更新。孫の誕生を報告した。

「本日は皆様に大切なご報告があります」と書き出した佐藤。「私、佐藤弘道は…私、佐藤弘道は…ふふふ…『おじいちゃん』になりましたぁ」とつづって、初孫との2ショットをアップした。

「長男夫婦に神様から大切な大切な授かりものが届きました 日に日に孫の可愛さが増しています！いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、益々リハビリトレーニングに力が入りそうです！これからは、お兄さん・お父さん・おじいちゃんの三刀流で頑張ります」とコメント。「引き続き、応援よろしくお願いいたします！」とファンへ呼びかけた。

コメント欄では「おめでとうございます」「弘道お兄さん（おじいちゃま）の頑張りに、私はいつも励まされています」「いつも勇気をもらっていますよ」「いつの日かお孫ちゃんと一緒に『あ・い・うー』踊ってほしいな」「お父さんから、おじいちゃんに！？すごい進化だ」など声が寄せられた。