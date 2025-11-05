歌手の堀ちえみ(58)が、秋の京都を楽しむコーディネートを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

【映像】堀ちえみの水着姿＆ミニスカコーデ

ブログでは仕事やプライベートについて発信している堀。10月20日に、豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船したことを報告しており、その後はジェットバスやサウナを楽しむための水着姿を披露していた。

「ツイードのミニスカート」コーディネートを紹介

11月3日は全国ライブハウスツアーの京都公演を行った様子を紹介し、翌日のブログでは、「きのう堀ちえみ全国ライブハウスツアー2025 Reborn 無事終えることができました。完走できました。ありがとうございました」と、ファンへの感謝を語っている。

そして、「本日の出掛けるスタイル！」というタイトルのブログでは、「急に秋も深まり肌寒いです。ちょっと前に購入したジャケットもようやく活躍できそう。京都観光を楽しむスタイルです。ビジューレースの襟と袖付き、金ボタンのジャケット、リリーブラウン。ツイードのミニスカート クリア。このブーツ歩きやすいし、温かいんだぁ」と、この日のコーディネートを紹介している。

この投稿に「とてもステキですね〜」「チャーミングなスタイルでとてもお似合いです」「なんとか坂に入れるやん！」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）