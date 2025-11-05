お笑いコンビ、コットンのきょん（37）が5日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。第1子誕生を生報告した。

きょんは1日、自身のSNSで第1子の誕生を発表。MCの麒麟川島明から「きょんさん、第1子誕生おめでとうございます！」と祝われると、プレゼントを受け取り「ありがとう皆さま。お気遣いありがとうございます」と笑顔を見せた。

妻でタレントのまつきりなの出産にも立ち会ったといい「分娩（ぶんべん）室で騒ぎすぎて。騒いだというか奥さんを応援しすぎて、助産師さんに怒られましたけど」と苦笑い。「『ちょっと旦那さん落ち着いてください』って」と注意を受けたと苦笑した。

川島から「お父さんとして1発目の『ラヴィット！』」と番組出演の心境を聞かれると「そうですよ。景色がこんなに色鮮やかだったかな。世界が変わったというか」とボケつつ、「グッと頑張んなきゃという気持ちになりましたね」。育児に絡めた1発ギャグでスタジオを沸かせると、川島からは「いや〜めでたいよなあ〜」と改めて祝われていた。

きょんは7月、まつきとの結婚を発表。あわせて、まつきが妊娠していることも報告していた。