ドル円理論価格　1ドル＝153.91円（前日比-0.75円）

割高ゾーン：154.68より上
現値：153.60
割安ゾーン：153.14より下

過去5営業日の理論価格
2025/11/04　154.66
2025/11/03　154.69
2025/10/31　154.16
2025/10/30　154.16
2025/10/29　152.23

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。