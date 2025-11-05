ドル円理論価格 1ドル＝153.91円（前日比-0.75円） ドル円理論価格 1ドル＝153.91円（前日比-0.75円）

ドル円理論価格 1ドル＝153.91円（前日比-0.75円）



割高ゾーン：154.68より上

現値：153.60

割安ゾーン：153.14より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/04 154.66

2025/11/03 154.69

2025/10/31 154.16

2025/10/30 154.16

2025/10/29 152.23



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

