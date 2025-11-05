ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が３日（日本時間４日）、前日にドジャースタジアムで行われた優勝パレードやその後の祝勝イベントでの写真を投稿した。

ワールドシリーズで３勝を挙げ、シリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手の写真は２枚あり一つは「Ｋｅｙｓ ｔｏ ｔｈｅ Ｃｉｔｙ」（街の鍵）と名づけられたパレードでの１枚。ウォルト・ディズニー・コンサートホールの前で手を上げて観衆の声援に応える山本の写真で、フォロワーからは「ＭＶＰ！！！！」「紙吹雪が星のよう」「伝説的」「とてもクール。われらのＭＶＰの素晴らしい写真」とコメントが寄せられた。

もう一つはパレード後にドジャースタジアムで行われた祝勝イベントでの「ＭＶＰ！」と名づけられた１枚で、山本が優勝トロフィーを掲げる写真。スタンドをバックに、背後から太陽光がスポットライトのように輝く壮観な構図だ。

フォロワーからは「美しい」「もっと大きな声で言って！！！！！ＭＶＰ！！！！！彼は本当に素晴らしかった。ドジャーファンであることを誇りに思う」「新しいＧＯＡＴ（史上最高）」などとコメントが。日本語でも「由伸さん、カッコいいー」「ヨシ本当最高だよ」とコメントが寄せられた。