¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤ËÁÔÀä¤Ê²áµî¡ª¥Á¥ã¥é¤¹¤®¤ë¡È¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸°ìÅ¾¤ÊÈëÌ©È½ÌÀ¡ã¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ä
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡È¥Á¥ã¥é¤¤·Ï¡É¤Ç¤¢¤ë¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤Î¼Ò°÷¡¦ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤ÊÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè£³ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûºù²ð¤¬»¦¿ÍÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Èá¤·¤ÍýÍ³
¢¡²Öºé¤«·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Î¡È²Ö¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²áµî
Á°²óÂè2ÏÃ¤Ç¡¢¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤Î¡È¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ãç´Ö¡É¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¡£
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡È²Öºé¤«·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ç¤¢¤ëÃç´Ö¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦ºù²ð¤Ë¤¸¤Ä¤Ï17ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢ºù²ð¤Î²Ö²°¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éÂ©»Ò¤Îµï¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤·ºù²ð¤Ï¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï²¶¤Î¤³¤ÈÃÎ¤ê¤â¤·¤Í¡¼¤è¡×¤È°Å¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¤½¤·¤Æºù²ð¤ÏÊ¸ÂÀ¤Ë¡¢Â©»Ò¤Ï²Ö¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¡È»ç±ñ¡Ê¤·¤ª¤ó¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤È¶µ¤¨¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
Åö»þ¡¢Â©»Ò¤Î»ç±ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºù²ð¡£¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ê»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤ºù²ð¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Î¤©ºù²ð¡×¤È¥¬¥é¤Î°¤¤ÃË¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æºù²ð¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃË¤Ï´í¤Ê¤¤»Å»ö¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤¦Â¤òÀö¤Ã¤¿ºù²ð¤Ï¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¡ÊÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¡Ë»ç±ñ¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Î¡£¥ï¥·¤¬²¼¼ê¤Ë½Ð¤È¤ë¤¦¤Á¤Ë·è¤á¡¼¤ä¡×¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
»ç±ñ¤Ë´íµ¡¤¬µÚ¤Ö¤È´í×ü¤·¤¿ºù²ð¤Ï¡¢·è°Õ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÃË¤ò²¥¤ê»¦³²¡£ºù²ð¤Ï¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢ºÊ¤È¤âÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºù²ð¤Î¤â¤È¤ËºÊ¤ÎºÆº§Áê¼ê¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç»ç±ñ¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»ç±ñ¤Î¿ÍÀ¸¤«¤é¾Ã¤µ¤ì¤¿ºù²ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀ®Ä¹¤·¤¿»ç±ñ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºù²ð¤ÏÊ¸ÂÀ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤ÊÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²¶¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢²¶¤Î¤Û¤¦¤ÏÉã¿Æ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¸«¼é¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¸À¤¦¤Ê¤è¡£¤À¤Ã¤»¡¼¤«¤é¡×¤ÈÅ£¤ò¤µ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ê¸ÂÀ¤Ï¡Ö¤À¤µ¤¯¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤è¡ª¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤è¡×¤ÈË«¤á¡¢ºù²ð¤Ï¡Ö»¦¿ÍÈÈ¤À¤¾¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¸ÂÀ¤Ï¡Ö»¦¿ÍÈÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤è¡×¤È°ú¤²¼¤¬¤é¤º¡¢ºù²ð¤Ï¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æºù²ð¤Ï°ìÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¸ÂÀ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£2¿Í¤Îå«¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£