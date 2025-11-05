ETF売買動向＝5日寄り付き、日経レバの売買代金は346億円 ETF売買動向＝5日寄り付き、日経レバの売買代金は346億円

5日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比37.5％増の913億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同40.4％増の659億円となっている。



個別ではｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン ＳＲＩ <2851> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> など6銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が8.69％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は9.88％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は6.92％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.50％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は5.46％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は5.23％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1005円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金346億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は345億800万円で、同水準の商いとなっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が76億9100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が72億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億5500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億6200万円の売買代金となっている。



株探ニュース

