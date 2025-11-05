決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アルメディオ、ヤマト、ＪＩＧＳＡＷ (11月4日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<1967> ヤマト 東Ｓ -12.96 11/ 4 上期 38.42
<7859> アルメディオ 東Ｓ -12.80 11/ 4 上期 赤転
<7565> 万世電機 東Ｓ -7.30 11/ 4 上期 44.40
<9768> いであ 東Ｓ -6.71 11/ 4 3Q -16.53
<4752> 昭和システム 東Ｓ -5.71 11/ 4 上期 11.17
<6853> 共和電 東Ｓ -3.46 11/ 4 3Q -1.59
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 東Ｇ -3.33 11/ 4 3Q -10.48
<6060> こころネット 東Ｓ -2.79 11/ 4 上期 38.13
<7883> サンメッセ 東Ｓ -2.51 11/ 4 上期 16.96
<2937> サンクゼール 東Ｇ -1.43 11/ 4 上期 28.10
<7480> スズデン 東Ｓ -1.19 11/ 4 上期 -19.55
<7162> アストマクス 東Ｓ -0.85 11/ 4 上期 赤転
<7461> キムラ 東Ｓ -0.80 11/ 4 上期 -4.74
<9849> 共同紙 東Ｓ -0.65 11/ 4 上期 赤拡
<2816> ダイショー 東Ｓ -0.14 11/ 4 上期 -46.43
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース