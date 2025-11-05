―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月31日から4日の決算発表を経て5日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<1967> ヤマト 　　　　東Ｓ 　 -12.96 　 11/ 4　　上期　　　 38.42
<7859> アルメディオ 　東Ｓ 　 -12.80 　 11/ 4　　上期　　　　赤転
<7565> 万世電機 　　　東Ｓ　　 -7.30 　 11/ 4　　上期　　　 44.40
<9768> いであ 　　　　東Ｓ　　 -6.71 　 11/ 4　　　3Q　　　-16.53
<4752> 昭和システム 　東Ｓ　　 -5.71 　 11/ 4　　上期　　　 11.17

<6853> 共和電 　　　　東Ｓ　　 -3.46 　 11/ 4　　　3Q　　　 -1.59
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 　東Ｇ　　 -3.33 　 11/ 4　　　3Q　　　-10.48
<6060> こころネット 　東Ｓ　　 -2.79 　 11/ 4　　上期　　　 38.13
<7883> サンメッセ 　　東Ｓ　　 -2.51 　 11/ 4　　上期　　　 16.96
<2937> サンクゼール 　東Ｇ　　 -1.43 　 11/ 4　　上期　　　 28.10

<7480> スズデン 　　　東Ｓ　　 -1.19 　 11/ 4　　上期　　　-19.55
<7162> アストマクス 　東Ｓ　　 -0.85 　 11/ 4　　上期　　　　赤転
<7461> キムラ 　　　　東Ｓ　　 -0.80 　 11/ 4　　上期　　　 -4.74
<9849> 共同紙 　　　　東Ｓ　　 -0.65 　 11/ 4　　上期　　　　赤拡
<2816> ダイショー 　　東Ｓ　　 -0.14 　 11/ 4　　上期　　　-46.43

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース